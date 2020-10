Herdecker Langfinger bekommt Bewährungsstrafe

„Teilweise war es aber auch wirklich nur Not.“ – In einer Krisensituation fiel ein 25-jähriger Herdecker in alte Muster, finanzierte Leben und Drogen mit Ladendiebstählen und Betrug. Der Beutezug durch Supermärkte in Wetter und Herdecke brachte den Mann mit bewegter Vergangenheit nun erneut auf die Anklagebank. Der Wetteraner Strafrichter gab ihm dort eine allerletzte Chance.

Schicksalsschläge, eine Trennung, Obdachlosigkeit und Geldnot: Das vergangene Jahr meinte es nicht gut mit dem Herdecker, sondern zog ihm förmlich den Boden unter den Füßen weg. In der Lage tat der 25-Jährige mit 23 Voreintragungen im Strafregister und Hafterfahrung, was er schon so oft getan hatte. Er betätigte sich als Dieb – mit festem Abnehmer für die Beute. Zwischen August und Dezember 2019 wurde er in fünf Fällen auf frischer Tat ertappt. Das Diebesgut: Alkohol, Lebensmittel, Energy-Drinks oder auch Kaugummi in rauen Mengen.

Zudem bot er bereits im April vergangenen Jahres über eine Internet-Plattform eine Playstation an, kassierte 380 Euro und lieferte nichts. Darüber hinaus wurde ihm zur Last gelegt, bei einer Kontrolle in Wetter mit rund zwei Gramm Heroin erwischt worden zu sein.

Im Prozess vor dem Amtsgericht Wetter redete der Verteidiger des Herdeckers nun sofort Tacheles: „Wir machen es kurz und schmerzlos. Bis auf den Vorwurf des BTM-Besitzes sind alle Vorwürfe zutreffend.“ Danach überließ er dem Angeklagten das Reden und der schilderte, wie es zum erneuten Absturz kam. „Eigentlich war ich auf einem sehr guten Weg. Ich wurde substituiert. Es ist kaum noch was vorgefallen. Ich hatte mich gefangen.“ Dann habe sein Leben plötzlich aus unterschiedlichsten Gründen als Scherbenhaufen vor ihm gelegen. Es sei komplett mittellos und obdachlos gewesen, habe ganz alleine da gestanden, habe sich einfach nur „zuknallen“ wollen. „Da kam es zu den Rückfällen.“

Ja, er habe viele falsche Entscheidungen getroffen. Aber: „Teilweise war es auch wirklich nur Not.“ Die Diebstähle habe er so, wie vorgeworfen, begangen. Bei der Playstation habe er zunächst tatsächlich vorgehabt, sie zu verschicken. Dann aber sei die Gelegenheit wieder so günstig gewesen. Nur der Anklagepunkt, der das Heroin betreffe, entspreche nicht den Tatsachen. Offenbar habe es sich bei der Substanz um Ascorbinsäure gehandelt. Die werde zum Auflösen von Heroin benötigt. Was diesen Vorwurf betraf, wurde er später tatsächlich freigesprochen.

Übrig blieben also die Diebstähle und der Betrug. Und so offen der Herdecker zu dem stand, was auf sein Kerbholz ging, so offen bat er auch um eine letzte Chance: „Das ist schlecht gelaufen. Das gebe ich zu. Mir tut es leid. Ich nehme jede Hilfe an, um aus diesem Trott herauszukommen.“ Nun sei er dabei, sein Leben zum ersten Mal richtig zu ordnen. Außerdem konsumierte er neben dem Methadon auch keine anderen Drogen mehr.

Diese positive Entwicklung, das Geständnis und die damalige Situation sorgten dafür, dass die neun Monate Haft, die er erhielt, zur Bewährung ausgesetzt wurden. Die Warnung von Strafrichter Christoph Labenski fiel allerdings unmissverständlich aus: „Eine Bewährung ist auch schnell widerrufen.“