Herdecker Maiwoche: Änderung bei Bürgerbus und Linienverkehr

Statt in Herdecke Mitte wird der Bürgerbus ab einer Haltestelle in der Wetterstraße eingesetzt.

Herdecke. Wer vom 17. bis 20. Mai zum Stadtfest nach Herdecke möchte, kann den ÖPNV nutzen. Während der Maiwoche fahren die Linien etwas anders als sonst.

Wegen der Herdecker Maiwoche fahren von Mittwoch, 17. Mai (ab Betriebsbeginn), bis Sonntag, 21. Mai, ca. 8 Uhr, die Busse der Hagener Straßenbahn AG Umleitungen. Die Linie 518 kann die Haltestelle Herdecke Mitte nicht anfahren und stoppt ersatzweise in der Mühlenstraße. In den Nächten gibt es ab Hengsteyseestraße um 2 Uhr eine zusätzliche Fahrt der 518 bis Hagen Hauptbahnhof.

Im Streckenverlauf der Linie 519 und vom Nachtexpress NE 19 entfallen die Haltestellen Mitte und Kirche, auch hier dient die Mühlenstraße als Ersatz. Gleiches gilt laut Bogestra für die Buslinie 376 und Einsatzwagen.

Bürgerbus verdichtet Takt

Mit der Maiwoche 2012 hat der Bürgerbus in Herdecke seinen Verkehr aufgenommen und bewiesen, dass mit großem Einsatz der Ehrenamtler tolle Ergebnisse erreicht werden können, heißt es in einer Mitteilung. Dabei sind die Tage der Herdecker Maiwoche für den Bürgerbus immer „Großkampftage“. Mit meist drei Fahrer-Schichten pro Tag werden nicht nur die Linienfahrten planmäßig bedient, sondern auch Gäste zum größten Stadtfest in Herdecke gebracht und nachher wieder nach Hause. Fast 60 Stunden lang dreht der Bürgerbus an diesen vier Tagen seine Runden durch die Ruhrstadt und hilft bei der Lösung der bekannten Parkplatzprobleme. Wer mit dem Öffentlichen Verkehr fährt, braucht keinen Parkplatz und kann dabei auch das Deutschlandticket nutzen.

Da der Bürgerbus bei den Zusatzfahrten aus der Stadt heraus viele Haltestellen nur bei Bedarf anfährt, kann er für den Heimweg am Abend besonders zügig sein und ist von der Stadtmitte nach 15 Minuten in Ende und nach 20 Minuten am Schraberg – und das abends dann im Stundenrhythmus meist bis nach 23 Uhr. Dabei ist der Bürgerbus dafür bekannt, dass dort meist nur gut gelaunte Fahrgäste unbelästigt nach Hause fahren. Hier erweist es sich als Vorteil, dass der Bürgerbus nur maximal acht Fahrgäste mitnimmt und nicht für Stehplätze zugelassen ist. Das schreibt der Verein.

Wie schon in den letzten Jahren am Himmelfahrtstag kann der Bürgerbus ab der Stadtmitte (außer Herdecke Mitte) von all seinen Haltestellen genutzt werden. Aus Sicherheitsgründen wird die Hauptstraße in diesem Jahr an allen Tagen gesperrt und der Bürgerbus hält nahe dem Kampsträter Platz in der Wetterstraße. Sally-Grünewald-Straße, Neue Bachstraße und Mühlenstraße stehen stets im Programm. Der Bürgerbus bleibe damit stets gut erreichbar.

Am Mittwoch, Freitag und Samstag (17., 19. und 20. Mai) wird ab 8:25 Uhr der ganz normale Fahrplan abgespult. Für abendliche Besucher der Maiwoche setzt der Bürgerbus ab Kirchende Friedhof Zusatzfahrten bis 16:10 (Sa) oder 18:10 Uhr (Mi + Fr) auf dem üblichen Weg über Poethen, Krankenhaus und Nacken in die Stadt ein. Von Sonnenstein und Waldfriedhof geht es bis 22:58 Uhr und in den Spätstunden sogar stündlich binnen weniger Minuten in die Stadtmitte. Für den Rückweg nach Hause gibt es zusätzliche Fahrten ab Wetterstraße bis 22:48 Uhr zum Sonnenstein und Waldfriedhof – auch hier in den Spätstunden sogar stündlich. Nach Kirchende über Nacken, Krankenhaus und Poethen geht es spätabends stündlich bis 23:05 Uhr, wobei die Route deutlich beschleunigt wird. Dies erlaubt, dass alle späten Zusatzfahrten bei Bedarf auch zum Schraberg fahren.

Für Donnerstag (Christi Himmelfahrt, 18. Mai) gilt grundsätzlich der Sonn- und Feiertagsfahrplan. Zum Historischen Kunst- und Töpfermarkt, einem der Höhepunkte der Maiwoche, gibt es Zusatzfahrten, so dass von 11:13 bis 14:13 Uhr stündlich sowie um 16:13 Uhr vom Ender Friedhof über Poethen, Krankenhaus und Nacken in die Stadtmitte gefahren wird. Außerdem gibt es Zusatzfahrten ab ca. 17:30 Uhr bis in den späten Abend ab Kirchende. Ab Waldfriedhof gibt es stündliche Abfahrten von 11:58 bis 21:58 Uhr außer um 15:58 Uhr in die Stadt. Für die Heimfahrt bieten sich die stündlichen Fahrten in der Wetterstraße von 11:48 bis 21:48 Uhr (außer 15:48 Uhr) über den Sonnenstein zum Waldfriedhof an. Auf der beschleunigten Strecke zum Nacken, Krankenhaus und Poethen nach Kirchende gibt es stündliche Zusatzfahrten von 18:05 bis 22:05 Uhr ab Wetterstraße, die bei Bedarf alle auch zum Schraberg fahren. Den detaillierten Fahrplan für alle Tage gibt es im Internet unter www.buergerbus-herdecke.de, bei facebook unter @Buergerbus.herdecke oder gedruckt auch bei den Fahrerinnen und Fahrern.

Insgesamt leistet der Bürgerbus Herdecke mit seinen ehrenamtlichen Fahrern an diesen Tagen elf Einsätze, heißt es abschließend in der Mitteilung. „Das tun wir gerne, wenn wir die vielen dankbaren Gesichter gut gelaunter Fahrgäste sehen. Der Bürgerbus hat sich mit deutlich über 200 Fahrgästen auch während der Maiwochen als zuverlässiger, entspannter und sehr persönlicher Service etabliert.“ stellt Eberhard Dickow, der Vorstandsvorsitzende des Bürgerbusvereins, fest.

