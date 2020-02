Schon mit 15 war die Schauspielerin Vanessa Redgrave „der absolute Superstar“ für ihn. Jetzt hat Axel Schneider seine Traumfrau für eine große Gala bei der Berlinale geschminkt und frisiert. Dabei war der Frisörmeister aus Herdecke mit Wurzeln in Wetter und einem Salon in Hagen eigentlich nur zum Stylen der European Shooting Stars gebucht.

„Ich bin immer noch aufgeregt“, sagt der 52-Jährige, obwohl die persönliche Begegnung mit der Leinwandlegende jetzt schon wieder ein paar Tage zurück liegt. Aufregend hatte die Sache von Anfang an geklungen. „Ob er Zeit für einen Hollywood-Superstar habe?“, war er von einer Agentur am Telefon gefragt worden. Erst kam sein „Ja“ als Antwort und dann die Frage: „Und wer ist’s?“ Auch nach der Heimkehr leuchten die Augen von Axel Schneider. „Es ist ist was ganz Irres passiert“, fängt er seine Geschichte an.

Was für eine Aura!

Axel Schneider ist 52 Jahre alt. Er ist in Wetter groß geworden, wohnt in Herdecke und hat in Hagen den Salon „Axel Schneider + Stylisten".

30 Jahren den Meister machte. Er ist viel zur Kundschaft auf Reisen wie zur Berlinale oder für eine Hochzeit in Hamburg. Aber Kundschaft kommt auch zu ihm gereist, mitunter auch aus München oder Berlin.

Schon als Kind hat er keinen Film von Vanessa Redgrave ausgelassen. „15 Mal habe ich bestimmt ,Maria Stuart’ mit ihr gesehen“, überschlägt Axel Schneider. Anfangs hat er auf die Ausstrahlung im TV gewartet. Dann hatte er den Film auf Video-Kassette, „gekauft bei Dexel in Wetter“, dem einzigen Laden seiner Heimatstadt, in dem Filme zu kaufen waren. Und heute dreht sich eine DVD im Abspielgerät, damit Vanessa Redgrave zur Königin der Schotten wird. Mit „Blow up“ 1966 kam sie groß raus, für ihre Rolle als „Julia“ (1978) gab’s den Oscar.

Mit dem Schminkkoffer und den Haarsachen ist der Stylist zu seinem Idol losgezogen. Und mit all dem, was er auch sonst für „die spezielle Behandlung der Stars“ dabei hat: Erfrischungstücher, Massage-Öl, Süßigkeiten. „Die Trüffel habe ich gar nicht gebraucht“, berichtet Schneider vom Besuch in der Suite eines Berliner Luxus-Hotels. „Sie war ganz liebreizend, überhaupt keine Diva. Eine ganz entspannte Lady.“ Der Hollywood-Star habe ihm überhaupt nicht das Gefühl vermittelt, ein Dienstleister zu sein.

Das Extravagante und die Ruhe an ihrer Darstellung habe ihn immer fasziniert, sagt Axel Schneider über die „besondere persönliche Aura“ der Hauptdarstellerin auch aus dem „Mord im Orient Express“ von 1974, „und diese Aura hat sie immer noch auch in der persönlichen Begegnung.“ Vom ersten Moment an bei ihr habe er keine Angst mehr gehabt. Von der „Big honour“, der großen Ehre, für sie arbeiten zu dürfen, hat Axel Schneider gesprochen auf dem Stühlchen gleich am Eingang. Fünf Minuten sei es um ganz banale Dinge gegangen von Berlin und der Berlinale, bevor er los gelegt habe im viel zu kleinen Bad.

Nach anderthalb Stunden sah Vanessa Redgrave so aus, wie sie es ihm anhand von Fotos vorgegeben hatte. Üblich für die Branche. „Die Haare hoch gesteckt, dezent und transparent geschminkt“ hat Axel Schneider die Hollywood-Dame zur Gala ziehen lassen und wieder seinen Standard-Job gemacht auf der Berlinale. Auch das ein Höhepunkt für ihn: Vier Tage war er für Jonas Dassler zuständig, frisch ausgezeichnet als „European Shooting Star“.