Herdecker Musiksommer mit lokalen Künstlern

Herdecke. An sechs Wochenenden können die Herdecker beim Musiksommer wieder am Ruhrviadukt Live-Musik genießen. Das steht auf dem Programm:

Auch in diesem Jahr findet wieder der Herdecker Musiksommer statt. An insgesamt sechs Wochenenden werden acht verschiedene Bands beziehungsweise Künstler und Künstlerinnen auf dem Podest vor dem Ruhrviadukt ihr musikalisches Können präsentieren.

Nachwuchstalente auf der Bühne

Den Anfang macht „Gitarren on tour“ der Privaten Musikschule Claudia Kramme. Am Sonntag, 11. Juni, um 15 Uhr werden sie aktuelle Popsongs spielen und auch die Nachwuchstalente kommen nicht zu kurz. Am Sonntag, 25. Juni, geht es um 14.30 Uhr weiter mit akustischem Pop von Jo Laureys und am Sonntag, 9. Juli, um 15 Uhr mit dem Singer und Songwriter Dominik. Die Band „TonArt Wetter“ tritt am Sontag, 23. Juli , auf. Eine Uhrzeit ist derzeit noch nicht bekannt. Weitere Musikstile folgen ab Samstag, 5. August: Um 15 Uhr unterhält der Künstler Joel Garthy die Zuschauer und Zuschauerinnen entlang des Rad- und Fußweges mit Rockmusik.

Akustikduo zum Abschluss

Rockhymnen aus den 80er Jahren gibt es außerdem am Samstag, 19. August, um 15 Uhr von dem Akustikduo „Frau Doro“. Am letzten Tag des diesjährigen Herdecker Musiksommers (Sonntag, 20. August) treten gleich zwei Bands auf. „Level X“ der Städtischen Musikschule Herdecke startet um 11.30 Uhr mit einer Improvisationsdarbietung aus den Musikrichtungen Ethnic, Rock und Jazz.

Den Abschluss macht „Der kleine dicke Junge“ um 15 Uhr mit Akustik-Folk-Metal-Pop-Covern.

