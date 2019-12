Herdecker Raritäten: Spuren von Kino auf dem Dachboden

Waren das noch Zeiten, als der örtliche Kinobetreiber den „verehrten Besuchern“ über eine Zeitungsannonce ein frohes Weihnachtsfest und ein glückliches Jahr gewünscht hat! Paul Bierwirth hat’s getan: 1963 liefen in seinem Ruhr-Theater in Herdecke „Zwei blaue Vergißmeinnicht“ mit Rex Gildo und Gunnar Möller. Jetzt, beinahe 50 Jahre nach der Schließung, sind kinotechnische Raritäten über der Getränkemarkt-Halle gegenüber dem Zweibrücker Hof entdeckt worden.

In einem kleinen Raum, der wohl Projektionsraum war, hängen noch alte Schalttafeln an der Wand, die 70 Jahre alt sein dürften. Carmen Thein, Mitarbeiterin im Getränke-Markt, der gerade vor einem Umzug steht, hatte im Sommer Uli Weishaupt von der Herdecker Filminitiative auf das Nebenzimmer eines Pausenraums aufmerksam gemacht. Das Kino war 1950/51 für den Herdecker Gastwirt Bierwirth gebaut worden. Er betrieb auch die „Tonhallen-Lichtspiele“ in der Bergstraße. Von 1923 bis 1967 ratterten hier die Projektoren.

Schalttafeln für Interessenten

Das Ruhr-Theater wurde am 7. Dezember 1951 eröffnet und existierte nur 19 Jahre lang. Am 27. September 1970 wurde es geschlossen. „In den letzten Jahren ließen die Besucherzahlen immer mehr zu wünschen übrig. Es lohnte sich einfach nicht mehr, die Kassen noch länger offen zu halten“, trauerte die Westfalenpost mit. Michael Brücken stand bereit und eröffnete einen Großmarkt, den Vorläufer des heutigen Kaufparks im Mühlencenter.

Herdecke Wetter Gründung der Filminitiative beendet kinolose Zeit In den 50er Jahren war die Blütezeit der Kinos. Seit September 1984 werden Filme an der Goethestraße in der ehemaligen katholischen Volksschule gezeigt. Zwei Kinos in Wetter, zwei in Herdecke und eines in Volmarstein werben für Abenteuer auf der Leinwand. Nach dem Boom kam eine kinolose Zeit. Sie war in Herdecke beendet mit Gründung der Filminitiative im Jahr 1978. Dicht an dicht sind die Anzeigen beispielsweise im Westdeutschen Tageblatt vom 15.10.1954.

Der heutige Hauseigentümer, Enkelsohn des Paul Bierwirth und ab November 1978 rund 20 Jahre lang Mitglied der Film-Initiative, hatte zunächst einigen älteren Vereinsmitgliedern die kinohistorisch interessanten Armaturen als Dekoration für das Kino Onikon angeboten. Leider sei dafür kein Platz im Kino-Foyer, zumal sie nicht zum nostalgischen Ambiente des ehemaligen Eis-Salons passe, wurde die Absage begründet.

Mehr als einen Meter mal einen Meter misst die „Haupttafel Bildwerferraum“, drei kleinere Schaltkästen kommen hinzu. Die Sicherungen sind noch hochgestellt, die Leitungen aber seit Langem schon tot. Drehregler steuerten einst das Licht für den Zuschauerraum oder die Farbe, mit der die Bühne angestrahlt wurde. Jetzt sollen die Schalttafeln an Interessenten abgegeben werden. Der Sensationsfund sei zu schade für den Schrott, findet Uli Weishaupt.

Voraussetzungen für die Übernahme: vorsichtige Demontage und Selbstabholung noch in diesem Jahr. Kurzentschlossene können sich in der Redaktion melden.

Ungelöstes Rätsel

Lösen lässt sich das Geheimnis, was sonst noch 1963 zu sehen war: Die Konkurrenz von den Corso-Lichtspielen in der Nachbarstadt Wetter zeigte „Die Traumstraße der Welt“ mit CinemaScope-Bildern aus dem südlichen Amerika. Ein anderes Rätsel wird bleiben, auch wenn alle Schaltkästen abgebaut sind: Wo in aller Welt war der Durchlass für das Projektorbild? Schade, dass Schalter und Regler nicht sprechen können.