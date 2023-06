Herdecker sparen bei Stadtradeln-Aktion elf Tonnen CO2

Herdecke. Knapp 68.000 Kilometer haben Herdecker in drei Wochen statt mit dem Auto mit dem Rad zurückgelegt. Und holen damit auf Kreisebene Silber.

67.586 Kilometer – diese stolze Summe haben die 282 Herdeckerinnen und Herdecker, die sich an dem diesjährigen Stadtradeln beteiligt haben, in den drei Wochen vom 1. bis zum 21. Mai zurückgelegt. Damit liegt Herdecke kreisweit auf dem fünften Platz und ist bei der Zahl der geradelten Kilometer gemessen an der Einwohnerzahl sogar auf dem zweiten Platz im Ennepe-Ruhr-Kreis.

Alltagswege mit dem Rad

Zum 10. Mal hat die Stadt Herdecke an der Kampagne des Klima-Bündnisses teilgenommen und damit ein Zeichen für eine nachhaltige und klimafreundliche Mobilität gesetzt: Insgesamt elf Tonnen CO2 konnten die Radlerinnen und Radler in dem Aktionszeitraum vermeiden, weil sie statt auf das Auto auf das umweltbewusstere Zweirad setzten. „Auch in diesem Jahr haben wir wieder möglichst viele Menschen dazu motiviert, viele Alltagswege mit dem Rad statt mit dem Auto zurückzulegen. Das hat erneut wieder sehr gut funktioniert“, freut sich die Lokale Agendabeauftragte Luisa Braun als Koordinatorin der Aktion über die Resonanz.

Hauptpreis ist ein E-Bike

Bürgermeisterin Dr. Katja Strauss-Köster und der Radverkehrsmanager der Stadt Herdecke, Marc Kremer, überreichten nun im Herdecker Ratssaal die Preise für die aktivsten Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Die fleißigsten Fahrer freuten sich über Stadtgutscheine, Gutscheine vom heimischen Sportgeschäft Michalak, einen Menü-Gutschein im Zweibrücker Hof, einen Frühstückskorb von Rewe Symalla sowie hochwertiges Fahrradzubehör.

Als Gewinnerin der Verlosung unter den besten 30 Radelnden erhielt Elisabeth Riehm ein neues E-Bike der Marke Cannondale im Warenwert von 2599 Euro vom Herdecker E-Bike-Geschäft e-motion. 100 Euro für die Klassenkasse bekam eine Klasse der Realschule am Bleichstein: Die Schülerinnen und Schüler des Teams „Team Hattrick“ radelten insgesamt 194,7 Kilometer pro Kopf und lagen damit bei den weiterführenden Schulen ganz vorne. Bei den Grundschulen war die Tigerklasse der Städtischen Gemeinschaftsgrundschule Werner Richard am fleißigsten: Deren Kinder fuhren insgesamt 145,1 Kilometer pro Kopf mit dem Rad. Auch sie bekamen 100 Euro im Sparschwein für ihre Klassenkasse.

Die Sponsoren

Zur Verfügung gestellt wurden die Preise von DEW21, e-motion, Sportgeschäft Michalak, Rewe Symalla, Sparkasse an Volme und Ruhr, Statt-Auto e.V. und dem Zweibrücker Hof.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herdecke / Wetter