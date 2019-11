Herdecker Theater-Ensemble probt für Wilde-Komödie

Herdecke. Das Theater am Stiftsplatz feiert am 10. Januar mit „Lady Windermeres Fächer“ Premiere. Das Stück bindet auch die jungen Darsteller ein.

Mit einem der bekanntesten Theaterstücke von Oscar Wilde startet das Theater am Stiftsplatz in das neue Jahr: Unter der Regie von Verena Plümer feiert die Komödie „Lady Windermeres Fächer“ am 10. Januar Premiere. Derzeit laufen die Proben in dem kleinen Zimmertheater auf Hochtouren.

Ausgerechnet an ihrem Geburtstag erfährt Lady Windermere, was in London bereits Stadtgespräch ist: Ihr Mann, der im Ruf eines Mustergatten steht, soll ein Verhältnis mit der skandalumwitterten Mrs. Erlynne haben. Diese hatte einst Mann und Kind für ihren Geliebten verlassen und ist dafür von der „feinen Gesellschaft“ verstoßen worden. Nach langer Abwesenheit war sie schließlich aber nach London zurückgekehrt. Als Lord Windermere von seiner Gattin verlangt, Mrs. Erlynne zu ihrer Geburtstagsfeier einzuladen, droht ein Skandal.

Blick für Verschrobenes

„Lady Windermere“ zählt neben „Bunbury“ und „Ein idealer Ehemann“ zu den bekanntesten Theaterstücken des irischen Schriftstellers Oscar Wilde. Unmittelbar nach der Uraufführung im Jahr 1892 wurde das Stück von Kritikern als „beste und geistreichste Komödie in englischer Sprache“ bezeichnet. Als Meister des geistreichen Wortwitzes schuf Oscar Wilde zahlreiche Komödien mit pointierten Dialogen. In seinen Werken porträtiert er die gehobene Gesellschaft mit satirischem und humorvollen Blick für Spleens und Verschrobenheiten.

Karl Hartmann (links) in der Rolle des Lord Windermere, der seine Gattin mit Mrs. Erlynne (Ulla Biermann) betrogen haben soll. Foto: Theater

„Bunbury“ war das erste Stück, das anno 1975 im Theater am Stiftsplatz aufgeführt wurde. Erst zwei Jahre zuvor hatte Eileen Anne Plümer auf Vorschlag der Volkshochschule in Herdecke eine Theatergruppe in deutscher Sprache gegründet – das war die Geburtsstunde des Stiftsplatztheaters. Bei ihrem ersten Werk – „Bunbury“ von Oscar Wilde – stand Plümer noch selbst auf der Bühne, danach fand sie über drei Jahrzehnte lang als Regisseurin ihre Erfüllung. Eileen Anne Plümer starb im Alter von 96 Jahren im November 2017.

Junge Darsteller eingebunden

Für das aktuelle Stück stehen nun unter der Regie von Eileen Anne Plümers Tochter Verena auf der Bühne: Ulla Biermann (Mrs. Erlynne), Jana Jesper (Lady Windermere), Rosi Reiß (Herzogin von Berwick), Lili Requardt (Lady Agatha), Karl Hartmann (Lord Windermere), Roland Müller (Lord Darlington), Detlef Schäkermann (Lord Augustus) und Paul Schlenga (Mr. Hopper). „Wir proben schon seit dem Spätsommer“, berichtet Intendantin Rosi Reiß. „Der Vorschlag zu diesem Stück kam von Verena Plümer, um auch die jungen Leute einzubinden. Jana Jesper steht das erste Mal auf der Bühne und Lili Requardt auch. Wir haben damit eine gute Mischung aus jungen Darstellern und uns Älteren hinbekommen.“ Sie selbst freue sich auf die Komödie, die „ein bisschen bissig, aber trotzdem amüsant“ ist.

Vorab wird bereits am Silvestertag, 31. Dezember, die Kabarettistin Tirzah Haase um 15 und 17 Uhr Geschichten und Gedichte, unter anderem von Heinrich Böll, lesen.