Umwelt Herdecker treten in die Pedale für ein besseres Klima

Herdecke. Gemeinsam, aber Corona-konform etwas für die Umwelt und das Klima tun – beim Stadtradeln kein Problem.

Die Klima-Bündnis-Kampagne „Stadtradeln“ startet am Samstag, 1. Mai, in Herdecke. Sie wird drei Wochen lang dauern. Die Stadt der Ruhrseen nimmt bereits zum 8. Mal an der Klima-Bündnis-Kampagne teil. Interessierte können sich unter www.stadtradeln.de/herdecke anmelden, ein Team gründen oder einem Team beitreten, um Kilometer zu sammeln.

Auch in diesem Jahr gibt es dank der Unterstützung der Sparkasse HagenHerdecke, der DEW21, des Ringhotels Zweibrücker Hof, Rewe Symalla, der E-Motion e-Bike-Welt Herdecke und des Carsharing-Verein Herdecke wieder schöne Preise zu gewinnen. Neben dem besten Team und den drei besten Einzelradelnden werden je drei Preise unter den Vielradelnden (ab 210 Kilometer) und allen Teilnehmern verlost. In diesem Jahr kann zusätzlich zur besten Grundschulklasse die beste Klasse einer weiterführenden Schule 100 Euro Zuschuss für die Klassenkasse gewinnen.

Aufgrund der derzeitigen Situation werden weder von der Stadt Herdecke noch von den beteiligten Vereinen gemeinsame Radtouren oder ähnliche Veranstaltungen angeboten. Alle Radfahrbegeisterten sind daher aufgerufen, allein oder im Team (gemäß Corona-Vorgaben) möglichst viele Strecken mit dem Rad zu fahren.

Eine Anmeldung ist jetzt und auch im Aktionszeitraum jederzeit möglich unter www.stadtradeln.de/herdecke.