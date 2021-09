Herdecker überzeugt: „Ende ist im Rathaus nicht so präsent“

Umgefahrene und nicht wieder aufgerichtet: Eberhard Just kritisiert die Zustände in Kirchende.

Ende. Einiges zu bemängeln hat Eberhard Just an den Zuständen im Ender Kirchdorf. Und das nicht erst seit der Schließung der Sparkassen-Filiale.

Aus der Sparkassen-Filiale ist jüngst ein SB-Standort geworden, auch der Postbank-Schalter macht im November dicht. Um die Infrastruktur im Ender Kirchdorf machen und machten sich zuletzt etliche Herdecker Sorgen. Einer von ihnen ist Eberhard Just. Wenn er durch die Straßen in Kirchende streift, dann bemerkt er immer wieder, dass dort einiges im Argen liegt.

Verstopfte Drainagen

Wir treffen uns vor der geschlossenen Sparkassen-Filiale („Dass die Politik die Schließung hat durchgehen lassen, ist ein Unding.“). Bei unserem Gang zum Dorfplatz fallen verstopfte Drainagerinnen auf, die bei Starkregen nicht mehr helfen: „Wenn hier Wasser von weiter oben ankommt, soll es in diesen Rinnen ablaufen. Das kann es aber nicht, so wie die verstopft sind.“ Auch zum Thema Fahrradständer hat der Herdecker etwas anzumerken: „In der Herdecker Innenstadt soll es zu viele für E-Bike geeignete Fahrradständer geben. Auf dem Dorfplatz wären sie gut platziert, um E-Bikern einen sicheren Abstellplatz zu bieten.“ Er deutet auf die Fahrradständer vor der alten Sparkasse, in der sich jetzt eine Arztpraxis befindet und sagt: „Die sind nicht sicher für E-Bikes.“ Und überhaupt ist in Eberhard Justs Augen „Kirchende im Rathaus wohl nicht so präsent“.

„Vieles verkommt“

Das macht er auch daran fest, dass „vieles einfach verkommt“. So etwa die Absperrpoller entlang des Kirchender Dorfwegs, die optisch auf die Laternen abgestimmt sind. „Das war schick, aber jetzt vergammeln sie.“ Vor dem Gemeindehaus stehen einige Poller in der Reihe ziemlich schief; offenbar sind Autos dagegen gefahren und sie wurden danach nicht wieder gerichtet. Ein Poller, der auch mit Licht ausgestattet war, sei mal umgefahren worden, erinnert sich Eberhard Just: „Da stand dann nur noch der Stumpf, an dessen Ende die Strippen rausguckten. Danach haben sie ihn irgendwann ganz entfernt.“ Deswegen lautet sein Appell an die Verantwortlichen in Politik und Verwaltung: „Besser von vornherein etwas günstiger und einfacher bauen, damit man es hinterher besser instandhalten kann.“

Großer Unmut nach Filialschließung Die Schließung der Sparkassen-Filiale am Westender Weg im Mai hat bei Bürgern und Politikern großen Unmut erregt. Als Reaktion darauf bietet die Sparkasse seit 22. Juli dort montags und donnerstags von 10 bis 11 Uhr Unterstützung bei der Nutzung der Geräte an oder geht auf Fragen zum Online-Banking ein.

