Herdecker Unternehmen gibt Burn-Out und Stress keine Chance

Bei Rebional können sich die Mitarbeiter in allen Lebenslagen von geschulten externen Profis beraten lassen.

Herdecke. Das könnte Schule machen: Rebional setzt auf Prävention und macht seinen Mitarbeitern ein Angebot, das auch Angehörige nutzen können.

Stress, Burn-Out, mangelnde Leistungsfähigkeit – die Anforderungen des beruflichen und privaten Alltags belasten und fordern einen Jeden tagtäglich. Früher wurden Symptome des „ausgebrannt seins“ belächelt und oftmals ignoriert. Heute gehen Arbeitnehmer und Arbeitgeber offensiv damit um und versuchen, dagegen anzugehen. Allen voran in Herdecke Rebional.

Physische und psychische Gesundheit

Der Gastronom für Gemeinschaftsverpflegung in Bioqualität, legt viel Wert auf die physische und psychische Gesundheit der Mitarbeitenden und hat gemeinsam mit dem BUK Familienservice ein besonderes Programm gestartet. Typische Folgen von psychischer Überlastung sind Depressionen, Erschöpfung, Essstörungen oder Burn Out. Aber auch Trauer, Überforderung im Job, Beziehungs-/ Familienprobleme oder Mobbing spielen eine große Rolle für den Arbeitsalltag eines Betroffenen. „Wir wollen, dass es jedem Einzelnen in unserem Team gut geht und nehmen unsere Sorgfaltspflicht sehr ernst. Dabei unterscheiden wir nicht zwischen privaten und beruflichen Herausforderungen oder Problemen“, sagt Sabine Maria Hentschel, verantwortlich für Personal- und Organisationsentwicklung bei Rebional.

Frühzeitig agieren

Dabei gilt es nicht erst zu handeln, wenn es jemandem bereits schlecht geht, sondern präventiv und frühzeitig zu agieren. „Der BUK Familienservice ist für uns der beste Partner, wenn es darum geht, Belastungen frühzeitig zu erkennen und sinnvoll entgegenzusteuern, so dass Stress und Überforderung gar nicht erst entstehen. Sie stehen uns auch zur Seite, wenn der Schuh schon drückt und eine Lösung gefunden werden muss“, so Hentschel weiter.

Zugang zu einer Plattform

Und so funktioniert die Zusammenarbeit: Innerhalb des Rahmenvertrages mit dem BUK Familienservice bekommen alle Rebional Mitarbeitenden den Zugang zu einer Plattform, über die sie anonym und jederzeit mit Experten kommunizieren können. Aber auch virtuelle Vorträge, Anleitungen und Tipps sowie Podcasts stehen bereit. Dabei geht es um Prävention und Lösungen bei Krisen oder Veränderungen im Beruf, der Familie und Partnerschaft sowie im Umgang mit neuen Lebenssituationen. Die Bewältigung schwieriger Lebensphasen, aber auch das Versorgungsmanagement, werden von dem Service abgedeckt. Dabei geht es immer um neue Impulse für Lösungen. Alle Beratungs- und Vermittlungsleistungen sind für die Mitarbeitenden kostenfrei. Der Arbeitgeber erfährt zu keinem Zeitpunkt von der Nutzung des Services und die Daten werden absolut vertraulich behandelt. Ein weiterer Pluspunkt ist, dass im Haushalt lebende Personen der Rebional Mitarbeitenden den Service ebenfalls in Anspruch nehmen können.

Intensiver um Mitarbeiter kümmern

„Uns ist diese Investitionen in die psychische Gesundheit unserer Mitarbeitenden viel Wert. Wir als Arbeitgeber gehen mit der Zeit, passen uns an und kümmern uns noch intensiver um unsere Leute. Wir sind froh, dass das Thema psychische Gesundheit endlich auch am Arbeitsplatz angekommen ist und fördern diese sehr gerne“, erklärt Rebional Geschäftsführer Oliver Kohl. Das neue Beratungsangebot passt ebenfalls zur Vision des Herdecker Unternehmens, die nach dem Leitsatz „Wir fördern die Gesundung von Mensch und Erde mit unserem Essen, unserer Haltung und unserem täglichen Tun“ ausgerichtet ist.

