Herdecker Verein Sterntaler sorgt sich um Spenden

Herdecke. Der Verein Sterntaler blickt zum Ende des Jahres auf die vergangenen Monate zurück und plant neue Projekte.

Kurz vor dem Jahreswechsel ist für viele Vereine der Zeitpunkt gekommen, um Bilanz zu ziehen und einen Ausblick auf das kommende Jahr zu wagen. So auch für den Herdecker Verein Sterntaler, der sich um krebskranke Kinder kümmert.

„Wir befinden uns jetzt im dritten Jahr großer Herausforderungen. Was sich im Großen zuträgt, erleben wir Tag für Tag auch in unserer Vereinsarbeit an der Kinderklinik“, erklärt Gudrun Dannemann, Vorstand von Sterntaler e.V. Nicht neu, aber dafür größer ist bei der Arbeit von Sterntaler die stetige Sorge um das Geld. „Wir erhalten keinerlei staatliche Unterstützung, sind deshalb vollständig auf Spenden angewiesen. Wir hoffen sehr, dass die sich abzeichnende nachlassende Wirtschaftsleistung nicht zu einem Rückgang der Spendenbereitschaft und des Spendenvolumens führt, denn neben der Fortführung unserer Projekte möchten wir gerne auch weitere entwickeln“, so Dannemann in dem Vereinsbrief „Einblicke“.

Zu diesen Projekten gehört beispielsweise die Nachbetreuung nach einer erfolgreichen Behandlung. „Die Themen Krankheitsverarbeitung und –bewältigung sowie Trauer spielen eine große Rolle. Hier möchten wir gerne stützen. Ferner ist, wer die Klinik verlässt, seine Sorgen nicht los. Aus dieser Erfahrung heraus möchten wir den Familien in dieser Situation Beratung zur Seite stellen und unser Leistungsspektrum erweitern. Hier hoffen wir auf Solidarität und sind überzeugt, gemeinsam etwas für diejenigen tun zu können, die unsere Hilfe brauchen“, sagt Gudrun Dannemann.

Wer auf das vergangene Jahr zurückblickt, hat keinerlei Zweifel daran, dass Dannemann und der Verein Sterntaler dieses Vorhaben auch in die Tat umsetzen können. Prof. Dr. Alfred Längler, Leitender Kinder- und Jugendarzt auch der Kinderonkologie am Gemeinschaftskrankenhaus, erinnert sich in dem Zusammenhang an die schnelle Hilfe, als die Klinik wenige Wochen nach Kriegsbeginn in der Ukraine zwei krebskranke Kinder von dort aufgenommen hat. „Sie kamen buchstäblich mit den Kleidern, die sie am Leib trugen, einer Plastiktüte voll Habseligkeiten mit ihren Müttern bei uns an. Zur Vorbereitung hatten wir ganze 24 Stunden. Hier hat unser Team in hervorragender Weise organisatorisch, aber auch finanziell eine großartige Unterstützung durch den Sterntaler e.V., vor allem aber ganz konkret in der Person von Frau Dannemann und ihrem Netzwerk Hilfe erfahren. Innerhalb kürzester Zeit wurden Wohnungen organisiert, Ausrüstungsgegenstände zusammengetragen, Sprachbarrieren überwunden und zumindest ein erstes soziales Hilfsnetzwerk geknüpft“, erinnert Prof. Dr. Längler sich.

Neben diesen besonderen Ereignissen und natürlich der Pandemie, versuchte Sterntaler für die Kinder aber möglichst viel Normalität in der Behandlung und Therapie zu ermöglichen, beispielsweise bei der Förderung der tiergestützten Therapie bei Nic Koray am Begegnungshof HerzBerg. „Die Harmonie zwischen den Wesen stärkt alle Seiten und lenkt die Patienten von ihrer Krankheit oder ihrem Schicksal im Schatten eines schwer erkrankten Angehörigen ab. Sie erleben die Lebendigkeit der Tiere und ihre Lebensfreude als aufmunternd und ablenkend, im Fokus steht für eine Weile etwas Erfreuliches und durch die Authentizität der Tiere Überzeugendes. Aber auch die eigene Selbstwirksamkeit, der eigene Schaffensdrang, das Erlebnis, einmal nicht ,Versorgter’ zu sein, sondern selber Bedürftige versorgen zu können, wird unseren kleinen und großen Patienten, neben vielen weiteren positiven physiologischen Effekten, durch die Tiere ermöglicht, so dass unsere Besucher stets gerne wieder kommen“, weiß Nic Koray.

Sterntaler engagiert sich jedoch nicht nur für kranke Kinder, sondern finanziert auch die ambulante Stillberatung im Gemeinschaftskrankenhaus. Dort konnte 2022 die 1000. Patientin betreut werden.

Den Jahresabschluss bildet bei Sterntaler seit Jahren die Geschenkaktion an Weihnachten (die Redaktion berichtete). Die Vereinsmitglieder Desiree und Marco Cantarella sammeln im Freundes- und Kollegenkreis Spenden, um den Kindern, die in der Klinik sind, zu Weihnachten eine Freude zu bereiten.

Doch all die Projekte und Hilfen kosten natürlich Geld, das allein über Spenden reinkommen muss. Daher gab es auch 2022 den Spendenlauf für Sterntaler. Über 250 Sportler trotzten dem Regen und traten gut gelaunt beim Spendenlauf am 18. September an. Die Spendenbereitschaft war groß, und inzwischen ist eine Summe von über 5.000 Euro zusammengekommen.

