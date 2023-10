Herdecker waren einige Stunden ohne Strom

Herdecke. Per Warn-App ging die Info raus: In Herdecke Ende gab es in der Nacht zum Sonntag keinen Strom. Die Ursache wurde von der Feuerwehr behoben.

In der Nacht zum Sonntag ging die Meldung der Leitstelle Ennepe-Ruhr-Kreis per Bürgerinformation und Warn-App (BIWAPP) raus: Stromausfall in Herdecke Westende. In der Umgebung bestand keine Elektrizitätsversorgung, da in der Straße „Huser Feld“ eine Umspannstation des Stromnetzes brannte. Darüber informierte auch die Feuerwehr Herdecke auf ihrem Instagram-Account. Feuerwehr und Energieversorger waren im Einsatz, um den Brand zu löschen und die Stromversorgung wiederherzustellen. Die Entwarnung gab es wenige Stunden später. Um 3.44 Uhr informierte die Leitstelle Ennepe-Ruhr-Kreis die Bürgerinnen und Bürger erneut per App, dass die Warnung aufgehoben sei.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herdecke / Wetter