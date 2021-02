Herdecker warnen Hundehalter vor Giftködern im Wald

Herdecke/Wetter. Warnungen vor Giftködern im Wald stehen oftmals auf Facebook. Niemand aus Wetter oder Herdecke erstattete 2021 bisher Anzeige bei der Polizei.

Immer wieder warnen Facebook-Nutzer an verschiedenen Stellen vor ausliegenden Giftködern. Aktuell heißt es in einigen Herdecker Foren des sozialen Netzwerks, dass Hundehalter in Waldgebieten am Harkortberg, Poethen, Hickenstein, in Gedern oder bei Gut Schede auf ihre Vierbeiner aufpassen sollten. Dort liegen demnach gefährliche Wurststücke (in braun-blaue Flüssigkeit getränkt) aus.

Bei der Polizei im Ennepe-Ruhr-Kreis gingen diesbezüglich keine Hinweise ein. „Im gesamten bisherigen Jahr 2021 erstattete bisher niemand aus Herdecke oder Wetter eine Anzeige zu solch einem Sachverhalt“, sagte Sprecherin Sonja Wever. Und erläutert: Wer Giftköder auslegt, verstößt gegen das Tierschutzgesetz. Sollten Hunde diese dann auch noch fressen, erfülle das mitunter einen Straftatbestand.

Wever empfiehlt: Natürlich seien Warnungen über soziale Netzwerke hilfreich. Wer einen Giftköder findet und diesen dann vorsichtig mitnehmen sollte, kann das aber auch der Polizei melden (Anzeigen können Bürger auch online stellen, und zwar auf www.ennepe-ruhr-kreis.polizei.nrw). Allerdings könne die Behörde aus verschiedenen Gründen keine Proben in Labore schicken.