Herdecker Wehr richtet nach schwierigem Jahr Blick nach vorn

Wetter Zwei Grundausbildungen konnte die Feuerwehr zu Ende bringen, zwei Lehrgänge wurden abgebrochen. Nun warten weitere Herausforderungen.

Herdecke. Die Corona-Pandemie macht auch der heimischen Feuerwehr das Leben schwer. Dennoch konnten zwei Grundausbildungslehrgänge erfolgreich zu Ende gebracht werden, so dass sich die Wehr über zwölf neu ausgebildete und acht fortgebildete Feuerwehreinsatzkräfte freuen kann.

Zwei Lehrgänge unterbrochen

Erstmals in der Feuerwehrgeschichte mussten aber auch zwei Lehrgänge pandemiebedingt unterbrochen werden. Dies stellte gerade die planenden Ausbilder vor große Herausforderungen. Denn durch viele Neueintritte bestand generell ein hoher Platzbedarf in den Ausbildungsgruppen. Dann kam noch Corona hinzu. Vor Beginn der zweiten Welle wurden dennoch beide Grundausbildungslehrgänge erfolgreich beendet. Teil eins mit dem Schwerpunkt Brandbekämpfung und Teil zwei mit dem Schwerpunkt Technische Hilfeleistung.

Erster Teil absolviert

Im ersten Teil wurden zwöllf Teilnehmer erfolgreich ausgebildet. Alle bestanden mit guten Noten die theoretische, mündliche und praktische Prüfung. Insgesamt wurden 100 ehrenamtliche Ausbildungsstunden abgeleistet. Die Kameraden wurden nach der Prüfung mit einem Funkmeldeempfänger ausgestattet und sind nun einsatzbereit für die Bürger.

Technische Hilfeleistung

Im zweiten Teil wurden acht Teilnehmer weiter ausgebildet. Sie hatten bereits im Vorjahr ihre Grundausbildung bestanden. Die Technische Hilfeleistung stand hier im Fokus, und auch hier bestanden alle die theoretische, praktische und mündliche Prüfung mit Bravour. Es wurden 80 Ausbildungsstunden abgeleistet. Auch die Übungsdienste zur Fortbildung mussten und müssen gegenwärtig pausieren. So geht die Feuerwehr nun neue Wege und hält digitale Fortbildungen ab. Einen richtigen praktischen Dienst kann dies natürlich nicht ersetzen. Auch die Führungskräftebesprechungen werden nun in digitalen Medien abgehalten.

Weitere Herausforderungen warten

Für das Jahr 2021 steht die Feuerwehr Herdecke in der Ausbildung vor weiteren großen Herausforderungen. Durch die stetige und gute Mitgliederwerbung auch mit einem Mitgliederberater stieg die Zahl der Neueintritte zuletzt deutlich. Im Jahr 2021 müssen nun 22 Kameraden ausgebildet und 19 weitere in Teil zwei fortgebildet werden. Dazu kommen die normalen Übungsdienste - all das bedeutet viel Arbeit für die ehrenamtlichen Ausbilder.