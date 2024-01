„Herdecker Weihnachtswunder“: Hohe Spende nach Bastelarbeit

Besonderes Geschenk: Bewohner aus der Goethestraße 20c (The View) haben sich in der Vorweihnachtszeit ins Zeug gelegt und eine große Spende an den Brotkorb überreicht.

Herdecke Der Brotkorb Herdecke freut sich über 1535 Euro. Rentnerinnen aus der Goethestraße haben für den guten Zweck gestrickt und Eierlikör hergestellt.

Zwei Damen kamen kürzlich in die Ausgabestelle des Herdecker Brotkorbs. In der früheren Bäckerei am Sonnenstein wollten die zwei Rentnerinnen eine Spende überreichen. Klingt nett, aber nicht ungewöhnlich. Doch die Geschichte dahinter verdient ein höheres Maß an Aufmerksamkeit, wie nicht nur der begünstigte Verein meint. Dessen Vertreter jedenfalls haben „mit großen Augen und Ohren von einer ganz tollen Aktion erfahren. Wir waren ganz gerührt“, heißt es in einer Mitteilung.

Besser kennenlernen

Das Duo lebt im Mehrgenerationenhaus The View in der Goethestraße 20c. Dort hat sich vor einigen Wochen den Angaben zufolge in einer Gruppe von acht Personen im Rentenalter eine Idee entwickelt: Sie haben in der Weihnachtszeit eine Bastelaktion ins Leben gerufen, um die Gemeinschaft und das Miteinander in dieser ehemaligen Convivo-Anlage zu fördern, um sich besser kennenzulernen und um gemeinsam etwas zu unternehmen.

„Die Idee nahm Fahrt auf, Ende November ging es los. Und schnell waren sich die Beteiligten einig, dass sie den kompletten Erlös an den Herdecker Brotkorb spenden wollen“, so die Vorgeschichte. Es wurde gebastelt, geklebt, gekocht und gestrickt. Die fleißigen Bewohner haben demnach (diese Zahlen beeindrucken) 71 Weihnachtsgestecke, 42 Flaschen Eierlikör sowie 56 Paar Socken hergestellt – und Apfelmus gab es auch noch. Am 16. und 17. Dezember schließlich boten sie diese Produkte, die die Rentner-Gruppe in liebevoller Handarbeit hergestellt hatte, zum Kauf an.

So sah die Verkaufsaktion aus. Foto: Privat / WP

Noch eine bemerkenswerte Summe: „Mit dieser entzückenden Grundidee und dem ausgeprägten Gemeinsinn kamen unfassbare 1535 Euro zusammen“, schreibt der Vorstand des Brotkorbs und spricht vom „Weihnachtswunder von Herdecke. Das ist so eine schöne Aktion; auch vor dem Hintergrund, im Alter neu in einem Haus anzukommen und im Grunde neu zu starten sowie sich dann über eine Gemeinschaftsaktion kennenzulernen.“ Stellvertretend für die fleißigen Helferinnen und Helfer dieser Bastelaktion kamen dann besagte zwei Bewohnerinnen aus dem Haus bei dem Verein am Sonnenstein vorbei, um die obendrein noch kunstvoll verarbeitete Spende zu überreichen.

Das kunstvoll verpackte Geschenk Foto: Privat / WP

„Wir danken allen sehr für diese bezaubernde Idee, uns dieses Geld zur Verfügung zu stellen. Das ist einfach nur großartig“, teilt der Herdecker Brotkorb mit. Namentlich wollte den Angaben zufolge niemand aus der achtköpfigen Gruppe oder von den zwei Überbringerinnen in Erscheinung treten. Für sie stand die Aktion im Vordergrund. Der heimische Verein meint jedenfalls, dass dieses Engagement öffentliche Aufmerksamkeit verdient.

