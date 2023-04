Herdecker ZWAR-Gruppe nach Corona-Lücke im Aufwind

24 Gäste hat Zwar (zwischen Arbeit und Ruhestand) in Herdecke bei der Premiere vom Mittagstisch im Gemeindehaus an der Siftskirche begrüßt

Herdecke. Nächstes Jahr wird Zehnjähriges gefeiert: Die Herdecker ZWAR-Gruppe hat schwierige Zeiten hinter sich

Im Mai 2014 wurde unter Begleitung der Stadt Herdecke in Person durch die Bürgermeisterin Dr. Strauss-Köster und des VCS Herdecke in Person durch Barbara Degenhardt-Schumacher die ZWAR Gruppe in Herdecke gegründet. Unterstützt und angeleitet wurde die neue Gruppe von der damaligen ZWAR-Zentralstelle in Dortmund.

Nach anfänglichem Abtasten und vielen Lerneffekten machte sich die neue Gruppe auf den Weg, um jung gebliebene Senioren und Seniorinnen, die schon in Rente waren oder kurz vor Renteneintritt standen, zu gemeinschaftlichen Aktivitäten zusammen zu bringen.

Harmonisches Miteinander

Schnell wurde die Gruppe größer und wuchs zusammen, auf Spaziergängen, kleinen Wanderungen und Fahrten, gemeinschaftlichen Treffen in der Begegnungsstätte Frühlingstraße.

Es hatte sich eine Gemeinschaft gefunden, die sehr harmonisch und verantwortungsbewusst miteinander umgeht, offen für nahezu alles ist was Kultur und Geselligkeit angeht, aber auch zu gegenseitiger Unterstützung und Hilfe.

Treffen in Ende

So wurde unter anderem durch ZWAR Herdecke der Tauschring Herdecke genau so wie der gemeinsame Mittagstisch (immer mittwochs) ins Leben gerufen und auch andere gemeinnützige Vereine und Einrichtungen durch persönlichen Einsatz unterstützt.

Durch die Corona-Pandemie habe dann mangels regelmäßiger Treffen das gemeinsame Miteinander relativ stark gelitten. Größere Treffen und gemeinsame Aktivitäten konnten und durften nicht durchgeführt werden.

Nunmehr aber gehe es seit einigen Monaten wieder aufwärts, die monatlichen Treffen finden nun im evangelischen Gemeindehaus in Herdecke-Ende mit großer Beteiligung statt, üblicherweise an jedem 3. Donnerstag im Monat.

Die sich selbst organisierende ZWAR-Gemeinschaft blickt auf viele interessante Begegnungen und Ereignisse zurück und freut sich auf die weiteren Treffen in der Zukunft.

Das Treffen im Mai findet wegen des Feiertages Christi Himmelfahrt eine Woche später, also am Donnerstag, 25. Mai, statt.

