Herdeckerin schreibt über Bärte mit Kulturgeschichte

Herdecke. Vollbärte, Schnauzbärte, Kinnbärte, Drei-Tage-Bärte – die Liste der Gesichtsbehaarung ist lang. Der Bart ist trendy und doch schon Geschichte.

Es ist sicherlich eines der ungewöhnlichsten Buchthemen, die ein Autor aufgreifen kann – Gesichtsbehaarung. Doch Lena Anlauf, die ihre Wurzeln in Herdecke hat und auch ihre Berufslaufbahn in der Stadt der Ruhrseen startete, hat sich nun einmal dafür entschieden: Bartgeschichten heißt das Werk, das am 26. April erscheint. Wie sie zu dem ungewöhnlichen Thema gekommen ist und welche spannenden Erkenntnisse es gibt, erzählt sie im Interview.

Frau Anlauf, wie sind Sie dazu gekommen, ein Buch über Bärte zu schreiben?

Lena Anlauf: Bücher sind mein Hauptberuf als Verlagslektorin und Programmleiterin im kunstanstifter Verlag. Auch nach Feierabend spreche ich mit meinem Lebensgefährten, der ja auch einen Bart hat, über Bücher. Irgendwann kamen wir dann wieder auf das Thema Bärte und auf den kulturgeschichtlichen Hintergrund.

Gab es einen besonderen Bart,

der Sie auf diese Fährte gebracht hat?

Ja, tatsächlich. Es gab in den 60er-Jahren die sogenannte Un-beard Castro-Initiative der CIA. (Die CIA wollte dem kubanischen Staatschef Fidel Castro mit Hilfe einer chemischen Flüssigkeit seinen Vollbart und somit sein Markenzeichen nehmen. Anmerkung der Redaktion) Und da haben wir uns gedacht, da könnte es noch mehr Geschichten geben. Auch mein Lebensgefährte hat seine eigene Geschichte mit dem Bart: Weil er beim Militär seinen Bart abrasieren musste, sieht er ihn heute als eigene Freiheit an.

Wie reagieren die Menschen, wenn sie hören, dass Sie ein Buch über Bärte geschrieben haben?

Meistens lachen sie. Manche fragen nach, warum ich das getan habe. Andere kennen meinen Lebensgefährten und meinen dann ,klar, das liegt nahe’.

Ihr Buch hat 26 Kapitel...

Ja, es sind wirklich 26 Geschichten von A wie Arthur Schopenhauer bis Z wie Zeus. Zu jedem Buchstaben eine Geschichte.

Welche Geschichte hat Sie selbst am meisten fasziniert?

Das ist die Geschichte von einer beeindruckenden, bärtigen Frau. Harnaam Kaur ist die Frau mit dem längsten Vollbart, den ich kenne. Ich wusste es vorher einfach nicht, dass es sowas gibt. Deshalb finde ich es absolut faszinierend, wie sie auf ihre Art mit den Gender-Stereo­typen umgeht.

Wie sind Sie in die Welt der Bücher geraten?

Ich bin in Herdecke aufgewachsen. Meine Familie lebt noch in Her­decke. Nach meinem Abitur an der Friedrich-Harkort-Schule habe ich ein Praktikum in der Buchhandlung Herdecke gemacht. Ich bin einfach unheimlich fasziniert von schönen Büchern. Schönes Papier, Illustrationen, die gut herauskommen. Bücher sind einfach schöne Objekte. Außerdem kann ich beim Bücher lesen zur Ruhe kommen. Wenn ich beispielsweise Netflix abends schaue, dann kann ich auch nebenbei noch Nachrichten auf dem Handy schreiben. Bei einem Buch geht das nicht.

Apropos Illustrationen. Ihr Buch besteht nicht nur aus Geschichten...

Richtig, mein Lebensgefährte hat die Illustrationen dazu gemacht. Sie sind alle mit Bunt- oder Bleistiften erstellt, in ganz unterschiedlichen Stilen, wie Cartoons oder auch Kinderbuchbilder.

Für wen wäre ihr Buch lesenswert?

Auf jeden Fall nicht nur für Bartträger. Darin sind so viele Kuriositäten aus der Kulturgeschichte enthalten, dass sie für jeden interessant sind, vielleicht auch als Geschenk.

Bis zum 11. April kann man das signierte Buch und Kunstdrucke daraus auf der Crowdfunding-Plattform startnext.com/bartgeschichten vorbestellen. Alternativ kann das 60-seitige Hardcover-Buch, das komplett illustriert ist, natürlich in jeder Buchhandlung vorbestellt werden. Erscheinungstermin ist der 26. April. Die ISBN lautet: 978-3-946120-59-9. Es kostet 19 Euro.