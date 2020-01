Herdeckerin tritt Sozialstunden nicht an und wird verurteilt

Nachdem eine junge Frau aus Herdecke ihren Freund vor einer Strafe schützen wollte und deshalb für ihn log, erhielt sie von der Justiz gleich zwei Chancen, einer Verurteilung zu entgehen – und nutzte keine. Und genau das musste die 21-Jähriger dem Jugendrichter des Amtsgerichts Wetter nun erklären.

Der Zwischenfall, der ihr reichlich Ärger einbrachte, ereignete sich bereits in der Nacht auf den 15. Dezember 2017. Die junge Frau aus Herdecke und ihr Freund verbrachten den Abend in einer Kneipe und sprachen dem Alkohol offenbar im reichlichen Maße zu. Anschließend setzte sich der Freund der 21-Jährigen hinter das Steuer ihres Wagens, obwohl er gar keinen Führerschein besaß. Im Bereich des Kirchender Dorfwegs fuhr er gegen einen Poller. Der Polizei gegenüber behauptete die junge Frau anschließend der Wahrheit zuwider, dass er das Auto nicht gelenkt habe. Dulden des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und versuchte Strafvereitelung wurden der Herdeckerin danach zur Last gelegt. Auf das Angebot der Staatsanwaltschaft, ihr Verfahren gegen Ableistung von 30 Sozialstunden einzustellen, reagierte sie allerdings nicht.

Anfang Juni wurde die Sache deshalb verhandelt und die junge Frau zeigte sich einsichtig, bat um eine zweite Chance und beteuerte, die Sozialstunden zu erledigen, falls sie die Gelegenheit dazu erhalte. Und die bekam sie.

Mit der Auflage, 50 Sozialstunden abzuleisten, wurde das Verfahren eingestellt. Das Fazit: Die 21-Jährige schaffte noch nicht einmal eine einzige Sozialstunde.

Diese „Arbeitsverweigerung“ brachte sie nun erneut auf die Anklagebank und dort begründete sie ihr Versäumnis nicht nur mit einer Umschulung und mit Verdrängung, sondern auch damit, das Gejaule im Tierheim nicht auszuhalten. „Das kann ich wirklich nicht ertragen“, betonte sie. Den Vorwurf, für ihren Freund gelogen zu haben, räumte sie ein. Was das Dulden des Fahrens ohne Fahrerlaubnis betraf, bekundete sie, sich lediglich bruchstückhaft erinnern zu können. „Ich weiß gar nicht, wie es zu der Situation gekommen ist. Normalerweise würde ich mein Auto Niemanden fahren lassen.“

Kein Kindergeburtstag

Vom Vorwurf des Duldens wurde sie schließlich freigesprochen. Übrig blieb die versuchte Strafvereitelung. Und an dieser Stelle reagierte Jugendrichter Janbernd Wessel konsequent. Diesmal wurde das Verfahren nicht eingestellt, nun wurde die Herdeckerin verurteilt – und zwar zu 50 Sozialstunden. Wessel redete Tacheles: „Das Gericht lässt sich nicht auf der Nase herumtanzen.“ Das Ganze sei eine gerichtliche Anordnung gewesen und kein Kindergeburtstag. „Die 50 Stunden sind abzuleisten – ganz einfach.“ Ansonsten drohten bis zu vier Wochen Dauerarrest.