Herdeckerin zieht Klage gegen Tattoostudio-Schließung zurück

Die Herdecker Tätowiererin Esther Bühmann, Inhaberin von „Zum Buntspecht Tätowierungen“, hatte gegen die auferlegte Schließung der Tattoostudios und des damit verbundenen Berufsverbotes für Tätowierer, beim Oberverwaltungsgericht Münster Klage eingereicht . Nach der Ablehnung einer ähnlichen Klage des Bundesverbands Tattoo e.V., riet ihr Anwalt ihr, die Klage zurückzuziehen.

Klage hatte im Saarland Erfolg

Bereits am 3. November, also am ersten Tag des Teil-Lockdowns, der auch die Tätowierer erneut in Gänze getroffen hatte, reichte Bühmann über ihren Anwalt die Klage beim OVG Münster ein. In der Zwischenzeit gab es einen Moment der Hoffnung: Das OVG im Saarland hatte bezüglich einer ähnlichen Klage im Sinne der Tätowierer entschieden und das Berufsverbot als eine „[…] sachlich nicht gerechtfertigte Ungleichbehandlung gegenüber anderen ´körpernahen Dienstleistern`[…]“ dargestellt. Seit dem 9. November darf dort wieder gepierct und tätowiert werden.

Begründung fragwürdig

Das OVG Münster hingegen hatte bereits am 12. November die verschiedenen Eilanträge von einzelnen Tattoostudios und dem Bundesverband Tattoo e.V. abgelehnt.

In der Begründung hieß es unter anderem, dass die Coronaschutzverordnung und der damit verbundene Entzug des Grundrechtes auf Berufsfreiheit „[…] auch angesichts der in Aussicht gestellten staatlichen Entschädigungsleistungen voraussichtlich verhältnismäßig“ sei. Für Bühmann ist diese Begründung unzureichend: „Ich sehe da immer noch eine Ungleichbehandlung. In Leipzig dürfen die Coronaleugner demonstrieren, weil es ein Grundrecht ist, und wir bekommen das Grundrecht entzogen. Außerdem finde ich die Entscheidung verfrührt und fragwürdig, ob man eine Entziehung von Grundrechten mit Geld entschädigen kann.“

Klage nicht umsonst

Nach Bekanntwerden des Urteils riet ihr Anwalt ihr, die Klage zurückzuziehen, da die Aussichten auf Erfolg nach dem Urteil nun deutlich geringer seien. Für Esther Bühmann war die Klage trotzdem nicht umsonst: „Ich bin trotzdem froh, dass ich den Weg gegangen bin, auch wenn es nur Geld gekostet hat. Es ist ein Signal, dass wir hinter unserem Hygienekonzept stehen, und dass die Kunden bei uns immer sicher waren“, so Bühmann.