Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Hier gibt es die Hefte

Die Herdecker Blätter sind erhältlich in der Buchhandlung Herdecke; der Heimatstube, Uferstr. 13, do. 10-11 Uhr und so. 11-12 Uhr; bei Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing & Tourismus, Kirchplatz 3, und der Apotheke auf dem Schnee.

500 Exemplare wurden gedruckt. Der Preis pro Heft beträgt 3,50 Euro.