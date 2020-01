Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Hier gibt es Karten

Karten für das Neujahrskonzert gibt es noch bis kommenden Freitag, 17. Januar, für 15 Euro in den Vorverkaufsstellen im Büro des Stadtmarketing (Kaiserstraße 78 - Seiteneingang, 2. Etage), im Rathaus (Kaiserstraße 170) und bis Samstag, 18. Januar, im Burghotel Volmarstein (Am Vorberg 12), Elektro Schmidt (Hauptstraße 35), Goethe-Apotheke (Goethestr. 29), Elfen-Apotheke(Osterfeldstraße 25) sowie in der Bücherstube Draht (Bismarckstraße 52).

Ermäßigte Karten (11 Euro) gibt es für Schüler und Studenten sowie 25 Prozent Rabatt auf den Kartenpreis für Ehrenamtskarteninhaber (Nachweis erforderlich).

Für Kurzentschlossene sind noch Karten an der Abendkasse erhältlich.