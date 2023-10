Hier stehen die Blitzer in der kommenden Woche

Ennepe-Ruhr. Insbesondere am Mittwoch sollten die Verkehrsteilnehmer in Wetter den Fuß vom Gas nehmen. Der Kreis nennt weitere Messstellen.

Überhöhte Geschwindigkeit gilt in Deutschland Unfallursache Nr. 1. Deshalb überprüft der Ennepe-Ruhr-Kreis regelmäßig laut einer Mitteilung das Tempo der Verkehrsteilnehmer. Für die Zeit vom 16. bis 20. Oktober kündigt die Kreisverwaltung in folgenden Städten und an folgenden Punkten Geschwindigkeitsmessungen an:

Montag, 16. Oktober, Breckerfeld: Langscheider Str., L 528, Frankfurter Str., Klevinghauser Str.; Schwelm: Beyenburger Str., Westfalendamm, B 7, B 483, Moltkestr.

Dienstag, 17. Oktober, Gevelsberg: Eichholzstr., Haßlinghauser Str., Asbecker Str., Schwelmer Str., Berchemallee; Sprockhövel: Wittener Str., Wuppertaler Str., Schmiedestr., Kleinbeckstr., Quellenburgstr.;

Mittwoch, 18. Oktober, Ennepetal: Schulstr., Wilhelmstr., Schlagbaum, Sonnenweg; Wetter: Schmiedestr., Heilkenstr., Wittener Str., Grundschötteler Str., Schwelmer Str.

Donnerstag, 19. Oktober, Sprockhövel: Bochumer Str., Brinker Str., Wittener Str., Stefansbecke

Freitag, 20. Oktober, Ennepetal: Schlagbaum, Kölner Str., Loher Str., Hembecker Talstr., Rüggeberger Str.

Darüber hinaus sei grundsätzlich auch an anderen als den genannten Stellen mit Kontrollen zu rechnen. Neben der Kreisverwaltung führt auch die Kreispolizeibehörde Geschwindigkeitsmessungen durch. Beide sind für Breckerfeld, Ennepetal, Gevelsberg, Hattingen, Herdecke, Schwelm, Sprockhövel und Wetter zuständig. Die Stadt Witten führt eigene Messungen durch.

