Hilfe für Familien: Benefiztag in Herdecke stärkt Pro Kid

Am Samstag den 13. August veranstalten die Herdecker Handballer an der Bleichsteinhalle einen Benefiz-Aktivtag zugunsten von Pro Kid. Ab 13 Uhr wird bis in den Abend hinein ein buntes Programm mit Kinderballsport und Handballspielen der Spitzenklasse mit Gästen aus Ahlen geboten.

Dieses Sportereignis für Familien und alle Freunde des Sports soll dem Verein Pro Kid dabei unterstützen, seine Arbeit mit chronisch und schwerkranken Kindern durchführen zu können. Denn für die betroffenen Familien gerät das Leben total aus den Fugen und muss neu gestaltet werden. Ein normales Alltagsleben erscheint den Betroffenen in dieser Situation oftmals kaum mehr vorstellbar.

„Unser Gesundheitssystem ist bisher nicht darauf ausgerichtet, diese Familien im Ausnahmezustand ausreichend zu unterstützen“, so Vorstandsmitglied Andreas Disselnkötter. „Gerade hier setzt die Hilfe des Vereins Pro Kid an, und es zeigt sich in vielen Bereichen, wie dringend notwendig diese Unterstützung wird.“ Wenn zum Beispiel ein Kind an Typ-1 Diabetes unheilbar erkrankt, ändert sich der komplette Familienalltag: Ab der Diagnose müssen regelmäßig der Blutzucker gemessen, Insulin gespritzt und Mahlzeiten berechnet werden. Diese Aufgaben sollen die Kinder möglichst frühzeitig selbstständig übernehmen können, um so unabhängig mit der Krankheit ihren Alltag bewältigen zu können.

„Bei unseren Diabetes-Schulungskursen lernen die Kinder schrittweise den Umgang mit schwierigen Situationen und gewinnen zunehmend ein positives Verhältnis, Sicherheit und Selbstvertrauen, zu ihren neuen Aufgaben“, so die leitende Kinderärztin Dr. Dörte Hilgard. Eine Schulungswoche kostet mehr als 1000 Euro pro Kind und muss überwiegend durch Spenden finanziert werden.

Doch wie geht es in Kita und Schule weiter? Gerade bei jüngeren Kindern ist das Personal oftmals verunsichert und auf Unterstützung und Informationen angewiesen, um den Kita- und Schulalltag mit dem Kind so normal wie möglich zu erleben. In Nordrhein-Westfalen wird diese Hilfe seit 2019 durch das Landesprojekt „Diabetes in Schule und Kita“ ermöglicht. Dafür hat der Verein Pro Kidviele Jahre und zuletzt erfolgreich gekämpft.

In einem bundesweit einzigartigen Netzwerk aus kinder-diabetologischen Ambulanzen und Praxen, der Deutschen Diabetes-Hilfe und den zuständigen Behörden koordiniert Pro Kid Schulungen in Kitas und Schule, Klassenfahrtbegleitungen und Seminare für pädagogisches Personal, die durch das NRW-Projekt finanziert werden können.

Zu den weiteren Schwerpunkten des Vereins gehören die multiprofessionelle Arbeit mit übergewichtigen (adipösen) Kindern, Fachfortbildungen über kinder- und jugendpsychiatrische Themen wie Magersucht und Bulimie, traumatischen Erfahrungen, der Umgang mit psychisch auffälligen Kindern oder auch Mobbing in der Schule.

Plötzlich Drillinge an Bord

Eine besondere Herausforderung sind Kinder, die mit chronischen und schweren Krankheiten geboren werden oder im späteren Kindesalter erkranken und eine Zeit im Krankenhaus verbringen müssen. Hier setzt die Arbeit der sozialmedizinischen Nachsorge des Teams im sogenannten „Bunten Kreis Ennepe-Ruhr“ bei Pro Kid an. Worum es dabei geht, erzählen die Eltern der Drillinge Alma, Lilly und Nele: „Als unsere große Tochter neun Jahre alt war, wollten wir gerne noch ein zweites Kind. Irgendwann lächelte mich meine Ärztin an und teilte uns mit, dass sie noch ein drittes Baby entdeckt hatte. Ich freute mich auch diesmal sehr und konnte unser Glück kaum fassen. Mein Mann allerdings stand unter Schock. Die nächsten Tage mussten wir uns erst einmal sortieren und begreifen, was das überhaupt bedeutete. Von nun an machten wir uns jeden Tag Sorgen und bangten darum, ob sie alle drei gesund auf die Welt gelangen würden. Immerhin wogen sie alle um die 1000 Gramm, aber nur eins der Mädchen hörte ich schreien. Beim Anblick meiner Töchter, die beatmet und völlig verkabelt in unterschiedlichen Brutkästen lagen, fühlte ich mich sehr bedrückt. Die Ungewissheit war sehr schlimm und wir bangten tagelang um das Leben unserer Tochter, bis sie endlich über dem Berg war. Zwölf Wochen verbrachten unsere Drillinge im Krankenhaus. Die Nachsorgeschwestern vom Bunten Kreis gaben mir die erste Zeit zuhause viel Sicherheit und gute Tipps“.

Weitere Infos Zahlreiche Unterstützer engagieren sich für diese Veranstaltung in und um Herdecke: Hotel Zweibrücker Hof, AHE-Vorberg, Brillen Rottler, Salon Rani, Küchen Neuhoff (Kirchhörde), Waldstadt Brauerei, EDEKA Grubendorfer, Kerstins Restaurant, Livemusik mit Reiner Oeding und die Band Spellin‘ B, Cocktailtaxi.

Geplant ist ein umfangreiches Rahmenprogramm, das am Mittag und Nachmittag auch für die Kleinen Spaß und Bewegung bietet. Es gibt Gegrilltes, Suppen (Kerstins nordisch-westfälisches Restaurant, Zweibrücker Hof), Bier und Cocktails (abends), Kuchen und Softgetränke. Karten im Vorverkauf für 10 Euro (mit einem Freigetränk) sind bei EDEKA Grubendorfer, Brillen Rottler, im Salon Rani und bei Pro Kid e.V. erhältlich. Kontakt und Infos: www.prokid-herdecke.de sowie www.handball-herdecke.de/benefiztag

