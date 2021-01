Hilfe für Herdecker Verein Pro Kid bei digitaler Feier

Wetter 4000 Euro kamen bei der digitalen Weihnachtsfeier der Uni Witten-Herdecke zusammen. Sie gehen nun an Pro Kid und den Verein Unsichtbar.

Herdecke/Ennepe-Ruhr. Es ist gute Tradition an der Universität Witten/Herdecke (UW/H), dass bei der jährlichen Weihnachtsfeier bei einer Tombola Spenden für einen guten Zweck gesammelt werden. In diesem Jahr fand die Feier zwar aufgrund der Pandemie im digitalen Raum statt, dafür war die Spendenbereitschaft ungebrochen: Mit über 3.100 Euro stellten die Mitarbeitenden der UW/H einen neuen Spendenrekord auf (bisheriger Rekord: 1.800 Euro). Diese Summe rundete die Uni auf 4.000 Euro auf. Nun übergab UW/H-Kanzler Jan Peter Nonnenkamp die Schecks an gleich zwei wohltätige Organisationen. Das Geld ging an die Vereine „Pro Kid“ aus Herdecke und „Unsichtbar“ aus Ennepetal.

Bunter Kreis seit 2015

In Kooperation mit den Kinderkliniken Herdecke und Witten hat Pro Kid den Bunten Kreis für den Ennepe-Ruhr-Kreis ins Leben gerufen. Er ist ein bundesweites Modellprojekt zur Verbesserung der sozialmedizinischen Nachsorge. Der Verein leistet Hilfe für chronisch und schwer kranke Kinder, Jugendliche und deren Familien, um mit den Herausforderungen lebenswert und eigenverantwortlich umgehen zu können. Er unterstützt die Betroffenen unter anderem durch qualifizierte medizinische und soziale Beratung sowie finanzielle Hilfe bei der Pflege, Begleitung im (Schul-)Alltag, Haushaltshilfe, Pflegenachsorge und psychologischer Betreuung.

Für "unsichtbare" Menschen

„Unsichtbar“ ist ein Verein, der sich für die Menschen einsetzt, die meistens für den Großteil der Gesellschaft unsichtbar sind - gerade in der Lockdown-Zeit, in der die meisten Menschen nicht viel unterwegs sind. Unterstützt werden Obdachlose und finanzschwache Menschen in Altersarmut, zum Beispiel durch Begleitung der Menschen im Alltag auf der Straße oder durch gezielte Aktionen wie beispielsweise dem Verteilen von Hygieneartikeln, Lebensmittelgutscheinen, der Übernahme von Heizkosten im Winter oder einem kleinen Weihnachtsessen.

Über 130 Spender

„Die soziale Verantwortung zu fördern ist nicht nur einer unserer drei Grundwerte, sondern wird hier auch gelebt", sagte Jan Peter Nonnenkamp. „Auch nach der Weihnachtsfeier rufen wir nicht nur unsere Mitarbeitenden und Studierenden dazu auf, diese Vereine auch weiterhin zu unterstützen. Wir sind trotz Corona gut durch das Jahr 2020 gekommen. Es ist uns ein Anliegen, etwas an diejenigen zu geben, die es schwerer haben als wir." In diesem Jahr fand die Spendenaktion übrigens unabhängig von der Tombola statt. Über 130 Einzelspenderinnen und -spender haben zum neuen Spendenrekord beigetragen.