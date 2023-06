Hinterhofromantik, Rockfestival und Sommerfeste

Beim Tag der Offenen Hinterhöfe 2018 in Hagen-Wehringhausen hat Stefan Otto (Gitarre) an der Siemensstraße gespielt. Er ist vielen auch vom Schnurlos-Festival und seinem Tonstudio in Albringhausen bekannt.

Sowohl in Herdecke, als auch in Hagen und Dortmund stehen Freiluftveranstaltungen an. Die Redaktion hat die besten Tipps rausgesucht.

Zumindest in dieser Woche sollen die heißen und sonnigen Temperaturen noch anhalten. Um das tolle Wetter bestens zu genießen, eigenen sich vor allem Veranstaltungen an der frischen Luft. Und genau diese gibt es in der Region um Wetter und Herdecke auch am kommenden Wochenende wieder in Hülle und Fülle. Also: Runter von der Couch und ab auf die Festivalwiese, den Sportplatz oder in die schattigen Hinterhöfe Wehringhausens.

Rockfestival in Herdecke

Zwei Tage im Zeichen des Rock n roll: Nach dem großen Erfolg im letzten Jahr geht das Zillertaler Rockfestival am kommenden Wochenende in die zweite Runde. Auf der Anlage der Minigolfanlage am Zillertal zwischen Herdecke und Wetter treten am 16. und 17. Juni insgesamt sieben Bands auf der großen Open-Air-Bühne auf. Unter anderem dabei sind die Hagener Clashing Minds, die bei einer Internetabstimmung von WDR 2 zur besten Band im Westen gekürt wurde. Großes Festivalfeeling im beschaulichen Herdecke garantiert.

2. Zillertaler Rockfestival. 16. und 17. Juni, beginn 17 bzw. 16 Uhr. Klutes Minigolf-Oase in Herdecke. Tages und Wochenendtickets verfügbar ab 16,52 Euro.

Sommer am Dortmunder U

Von Juni bis August entwickelt sich der Vorplatz am Dortmunder U zum Kultur-Hotspot. Musik, Lesungen und Kunst stehen dort dann auch vor den Türen des Ausstellungs- und Eventzentrums auf dem Programm. Am Freitag können die Besucher einem elektronischen Dj-Set aus dem Hause Tresor.West von K. Luisa und blocckzz lauschen und in gemütlicher Atmosphäre das Tanzbein schwingen. Sonnencreme nicht vergessen.

Sommer am U in Dortmund mit Dj-Set von K. Luisa blocckzz. Freitag 16. Juni. Beginn 19 Uhr. Eintritt frei.

Tag der offenen Höfe

Am Tag der offenen Hinterhöfe in Hagen Wehringhausen öffnen private Bewohner, Vereine und Initiativen die vielen liebevoll hergerichteten Hinterhöfe im Hagener Stadtteil Wehringhausen. Neben dem Ausflug in die vielen grünen Oasen gibt es auch Kunst-Ausstellungen, Live-Musik und weitere Aktionen für groß und klein. Anlauf- und Infopunkt ist das Erzählcafe „Altes Backhaus“ in der langen Str. 30 in Hagen-Wehringhausen.

Tag der offenen Hinterhöfe in Hagen Wehringhausen. So. 18. Juni 11 bis 18 Uhr. Eintritt frei.

Sommerfest des TuS Ende

Der TuS Ende aus Herdecke lädt am kommenden Sonntag zum Sommerfest an das Vereinsheim (Sportlertreff, Kirchender Dorfweg 12). Neben leckerem vom Grill, einer Hüpfburg und Kinderschminken werden vor allem die Mitmachaktionen der verschiedenen Abteilungen des Breitensportvereins eine Menge Abwechslung bieten. Bei den Ständen der Tischtennisabteilung können Interessierte zum Beispiel das Deutsche Tischtennis-Sportabzeichen erwerben. Vorkenntnisse sind dafür nicht nötig. Auch Tennis-Schnupperkurse werden angeboten.

Sommerfest des TuS Ende. Am Sportlertreff in Herdecke-Kirchende. So. 18. Juni. Beginn 11 Uhr. Eintritt frei.

