Hobby-Kunstmarkt, Trödelmarkt und Gruseliges zum Wochenende

Zwischen Halloween und Weihnachtsdeko: Die Redaktion hat die besten Freizeittipps rund um Wetter und Herdecke rausgesucht.

Neben Kunst und Trödel steht das kommende Wochenende ganz im Zeichen der schaurigsten Nacht des Jahres. Am Dienstagabend werden die Haustür-Klingeln wohl nur selten still bleiben. Die vermutlich häufigste Frage des Abends lautet dann wieder: „Süßes oder Saures?“. Halloween steht vor der Tür. Also vorab noch mal schnell in den Supermarkt und Süßigkeiten besorgen, um von den Mini-Gespenstern bloß kein „Saures“ riskieren zu müssen.

Kunst und Handgemachtes

Es wird wieder kreativ in der Wengeraner Elbschehalle: Am kommenden Samstag findet dort nämlich der Hobby-Kunst-Markt des Pro SC Wengern statt. Dabei bieten diverse Künstler handgemachte Arbeiten zum Bewundern und zum Kaufen an. Dazu gehören beispielsweise Kleidung, Teddybären, aber auch Liköre und Holzarbeiten. Fürs leibliche Wohl wird vor Ort gesorgt. Jetzt schon an die Weihnachtsgeschenke denken!

„Hobby-Kunst-Markt“ in der Elbschehalle in Wetter-Wengern. Sa. 28. Oktober, 10 bis 18 Uhr. Eintritt frei.

Kürbisse schnitzen in Herdecke

Auch in diesem Jahr veranstaltet das Team des Hotels Zweibrücker Hof in Herdecke das große Kinderkürbisschnitzen. Dabei wird das Foyer des Ruhrfestsaals am kommenden Sonntag in ein Schnitz-Paradies für die jüngsten Halloween-Fans verwandelt. Im Kostenbeitrag von 15 Euro sind neben einer ganzen Menge Kürbisse und Malvorlagen auch die Selbstbedienung an der Saftbar und Süßes für die Kinder enthalten. Natürlich werden auch die passenden Werkzeuge gestellt, um damit den orangenen Pflanzen-Kugeln ein möglichst schauriges Gesicht zu zaubern.

„Kinderkürbisschnitzen“ im Foyer des Ruhrfestsaals im Hotel Zweibrücker Hof in Herdecke. So. 29. Oktober, 14 bis 16 Uhr. Eintritt: 15 Euro.

Barbenheimer zu Halloween

Wenn am Wochenende fleißig Kürbisse geschnitzt werden, dann hat das einen guten Grund: Halloween steht vor der Tür. Am Dienstag erwartet die Menschen die schaurigste Nacht des Jahres. Auf unzähligen Halloween-Partys wird dabei in gruseligen Verkleidungen getanzt und gefeiert. So auch in der Wittener Werkstadt. Bei der „Halloween meets Barbenheimer“-Party verwandelt sich die alte Industriehalle in ein „knallpinkes Horrorland“ à la Barbie, gepaart mit „der atomaren Apokalypse“ à la Oppenheimer, ergo: Barbenheimer. Ab 22 Uhr können dort die Besucher auf zwei Floors zu den besten Hits aus Charts, 90er und 2000er feiern. Verkleidungen sind gern gesehen, aber keine Pflicht.

„Barbenheimer Halloween Party“ in der Werkstadt in Witten. Di. 31. Oktober, ab 22 Uhr. Eintritt 12 Euro.

Nightflow-Markt in Hagen

Auch Hagen hat einen eigenen Nachtflohmarkt zu bieten. Im Kulturzentrum Pelmke in Wehringhausen findet am Samstag der allseits beliebte „Nightflow-Markt“ statt. Dabei können die Besucher – ähnlich wie in der Vorwoche im Dortmunder Kulturort „Depot“ – zu ungewohnter Tageszeit auf Schatzsuche gehen. Der Flohmarkt wird in der Pelmke auf drei Etagen stattfinden. Klare Regeln für den Verkauf gibt es nicht: Selbstgemachtes, Skurriles oder klassischer Trödel, alles darf angeboten werden.

„Nightflow-Markt“ im Kulturzentrum Pelmke in Hagen-Wehringhausen. Sa. 28. Oktober, 18 bis 22 Uhr. Eintritt frei. Standanmeldungen über Events@Pelmke.de.

