Hochspannungsleitung: Hubschrauber kontrolliert in Herdecke

Herdecke. Hubschrauber starten vom 8. bis 10. Juni am Cuno-Kraftwerk in Herdecke, um regionale Hochspannungsleitungen von Enervie Vernetzt zu überprüfen.

Angesichts der vielen Diskussionen um den Neubau der 380-Kilovolt-Stromtrasse von Amprion auch auf dem Herdecker Stadtgebiet gerieten andere Leitungen zuletzt häufig in den Hintergrund. Dabei müssen die entsprechenden Netzbetreiber auch diese Anlagen regelmäßig kontrollieren.

In diesem Zusammenhang teilt die Enervie Vernetzt GmbH nun mit, dass in der nächsten Woche Hubschrauber zwecks vorsorglicher Wartungs- und Instandhaltungsmaßnahmen aufsteigen. Zur Kontrolle des Hochspannungsnetzes fliegt ein Helikopter vom 8. bis 10. Juni jeweils in Herdecke los. Das Hagener Unternehmen habe anlässlich einer sicheren Energieversorgung in der Region ein speziell geschultes Fachunternehmen beauftragt, von Dienstag bis Donnerstag turnusgemäß die Leitungen aus luftiger Höhe in Augenschein zu nehmen.

Start am Ufer des Harkortsees

Den Angaben zufolge startet der Hubschrauber an besagten drei Tagen vom Gelände des Cuno-Kraftwerkes der Mark-E am Ufer des Hakortsees. Auch Herdecker sollten sich auf eine entsprechende Geräuschkulisse jeweils in der Zeit von ungefähr 9 bis 18 Uhr einstellen.

Die Experten fliegen demnach in geringer Höhe, um sich das rund 200 Kilometer lange Hochspannungs-Freileitungsnetz auf der 110-Kilovolt (kV) und 220-kV-Ebene von Enervie anzuschauen.

Die Kontrollaktion hänge aber nachvollziehbarerweise auch von den aktuellen Witterungsbedingungen ab. Daher könne sich der vorgesehene Zeitplan gegebenenfalls noch kurzfristig verändern.

Neben der Sichtkontrolle durch Mitarbeiter von Enervie Vernetzt stehe auch eine umfangreiche Foto-Dokumentation eines Großteils der Leiterseile sowie der insgesamt 671 Hochspannungsmasten im Versorgungsgebiet an.

Weitere Maßnahmen auch in Herdecke

Der jährliche Kontrollflug über alle Trassen sei ein wesentliches Element der regelmäßigen Wartungs- und Instandhaltungsprogramms von Enervie Vernetzt. Der regionale Verteilnetzbetreiber prüfe darüber hinaus kontinuierlich den Zustand der Hochspannungsmasten unter anderem durch Inaugenscheinnahme und regelmäßige Begehungen. Ergänzungen erhalte das kontinuierliche Programm durch laufende Pflegemaßnahmen wie Holzarbeiten entlang der Trassen sowie die Wartung aller Umspannwerke.

1000 Quadratkilometer Netzgebiet Das Unternehmen Enervie Vernetzt mit Sitz in Hagen versorgt in seinem etwa 1000 Quadratkilometer umfassenden Netzgebiet in Herdecke, Hagen und weiten Teilen der Märkischen Region insgesamt rund 500.000 Einwohner mit Strom.

Die Enervie-Gruppe lieferte 2020 für die Versorgung der Kunden sowie Energiehandelspartner mit den Tochtergesellschaften Mark-E und Stadtwerke Lüdenscheid nach eigenen Angaben ca. acht Milliarden Kilowattstunden Strom (Vorjahr: 5,7 Mrd. kWh).

Die Hagener Enervie-Gruppe, die über ihr Tochterunternehmen Mark-E das Cuno-Kraftwerk am Traditionsstandort in Herdecke betreibt und viele Bürger der Stadt an den Ruhrseen auch mit Strom versorgt, investiere jährlich einen zweistelligen Millionenbetrag in Projekte zum Ausbau, zur Erhaltung und für die Kapazitätserweiterung des Netzes sowie in die Erneuerung der Netzinfrastruktur.

