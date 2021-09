Hochwasser im Juli: Ennepe-Ruhr-Kreis bittet Bürger um Fotos

Ennepe-Ruhr. Die EN-Kreisverwaltung (Umweltamt) bittet zwecks Aufarbeitung des Hochwassers im Juli 2021 um Fotos und Videos. Auch aus Wetter und Herdecke.

Zur Aufarbeitung des Hochwassers im Juli ruft das Umweltamt des Ennepe-Ruhr-Kreises Bürgerinnen und Bürger auf, Bildmaterial von sogenannten Schadenstellen einzureichen. Vom Foto einer beschädigten Ufermauer bis zum Video eines übergetretenen Baches oder einer überschwemmten Fläche außerhalb von Gewässern – jeder Hinweis hilft demnach, Vorkehrungen für zukünftige Flutereignisse zu treffen.

„Aktuell suchen wir in allen kreisangehörigen Städten nach Schadenstellen, um diese zu sichern. Andernfalls könnte es etwa durch umgestürzte Bäume zu erneuten Verstopfungen an Brücken oder Gewässerdurchlässen kommen. Die Folge: weitere Überflutungen“, erläutert Wolfgang Flender, technischer Leiter Wasserwirtschaft und Immissionsschutz, den Grund für den Aufruf. Außerdem erhofft sich das Umweltamt von den Bildern wichtige Hinweise zum Ausmaß und zu den Orten des Überflutungsgeschehens. Die so gewonnenen Erkenntnisse fließen in die Planungen künftiger Hochwasserschutzmaßnahmen ein.

Wer dem Umweltamt Fotos oder Videos im Zusammenhang mit den Überschwemmungen zur Verfügung stellen möchte, kann das Material über ein Formular auf der Website der Kreisverwaltung einreichen. Dieses findet sich unter www.en-kreis.de (Kataster Umwelt).

