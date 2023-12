Hochwasser: Volmetalbahn (RB 52) fährt nicht nach Herdecke

Herdecke Wegen einer Gleisunterspülung in Herdecke hält die Regionalbahn 52 nicht in Herdecke, heißt es am zweiten Weihnachtstag. Busse sind im Einsatz.

Wegen einer Gleisunterspülung in Herdecke wurde die Regionalzuglinie RB52 zwischen den Hauptbahnhöfen von Dortmund und Hagen am Dienstag in beide Richtungen ohne Zwischenhalt umgeleitet. Ein Ersatzverkehr sei in Vorbereitung, sagte ein Bahnsprecher am zweiten Weihnachtstag. Zwei Busse der Firma Hanrath übernehmen dies seit 9 Uhr. Wie lange die Sperrung für die Strecke der Volmetalbahn dauern werde, sei derzeit noch nicht bekannt. Die Fernverkehrszüge zwischen Dortmund und Hagen seien nicht betroffen.

Die Sicht der Feuerwehr

Die Feuerwehr Herdecke teilt mit, dass ihre Einsatzführungsdienste die Hochwassersituation genau beobachten. Mögliche Einsatzschwerpunkte im Stadtgebiet werden in unregelmäßigen Abständen abgefahren, erkundet und bewertet. Die Feuerwehr stehe im inhaltlichen Austausch mit weiteren Behörden und mit der Leitstelle. Die Feuerwache wurde vorsorglich im Untergeschoss mit den Flutschotts abgesichert. In der Einsatzzentrale wird der Pegel der Ruhr dokumentiert und ausgewertet.

Dazu noch „ein wichtiger Hinweis: Sandsäcke und Pumpen können von der Feuerwehr nicht präventiv ausgegeben oder ausgeliehen werden. Die Einsatzmittel sind für absolute Notfälle vorgesehen“, hieß es.

