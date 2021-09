Hömma! Gedanken nach einem Gottesdienst im Regen

Pfarrer Dennis Sommer aus Grundschöttel zeigt, wie aus zartem Ruhri-Deutsch der Anfang der Nächstenliebe werden kann.

Seefest Light und eine Stunde Gottesdienst im Regen. Das hatte ich mir am Wochenende irgendwie anders vorgestellt. Die Wiese auf dem Festival-Gelände entwickelte sich schon seit Freitag durch mehr und mehr Schauer zu einem Schlammboden. Das war nicht so der Kirchboden, den wir uns als Wetteraner Ökumene vorgestellt hatten. Und das teilen wir wohl mit Verantwortlichen der Stadt und Veranstalter des Seefest-light.





Wir hätten uns mehr Sonne und trockene Zeiten gewünscht. Und doch kamen sie, die wetterfesten Wetteraner. Und wir feierten einen Gottesdienst. Mit Regenschirm und Kapuze sprachen wir zusammen ein Glaubensbekenntnis, beteten für die Welt, sammelten die Kollekte für die Hausaufgabenhilfe der Stadt und hörten auf die Predigt zum Thema „Hömma!“. Alles im Dauerregen.

Dieses Wort „hömma“ ist ja so ein westfälischer Marker. Es markiert einen Aufreger oder ein „Aufgepasst“. Und eigentlich heißt es Hör mal! Innerlich war ich versucht, meinen innerlichen Aufreger auf das Wetter zu schieben. Ja, das kann jeder nachvollziehen. War auch doof. Ein Seefest so im Regen. Was man sich alles vorgenommen hatte. Hömma, ne!





Mein Kollege predigte dann über die Entzweiungen, Meinungsunterschiede, Konflikte und Streitigkeiten in der Welt. Ich wusste ja, dass er das ansprach, aber mir fiel erneut auf, dass ich zum einen in meiner eigene Welt stecke und mich aufregen kann über das Wetter. Dann komm ich mir aber oft blöd vor, weil ich in die große Welt um mich herum schaue und sehe, wie Menschen leiden. Ich finde dann irgendwann zu der Gelassenheit, nicht alles sofort lösen zu können, aber ich bin doch interessiert daran, nein ich will, dass wir handeln und frage mich, wie wir es hinkriegen. Die großen und kleinen Herausforderungen. Den Frust zu verarbeiten und doch was draus zu machen. Das überfordert erstmal.





Nach dem Gottesdienst bemerkte ein junger Mann, dass in dieser Predigt ja wirklich alle Probleme, die wir gesellschaftlich und international gerade haben, drin vorkamen. Ja, dachte ich, und wahrscheinlich gibt es doch noch mehr. Wieder der Gedanke in mir: Hömma, wo fangen wir jetzt an?

Am Ende der Predigt kam dann der Gedanke auf, dass Hömma vielleicht schon der erste Schritt ist. Vielleicht sogar der Anfang von dem, was wir Nächstenliebe und Liebe Gottes nennen. Hör mal…hin. Auf die Leute, die sich mit dir streiten, auf die Probleme, die dir entgegenkommen, die Herausforderungen, die sich vor dir auftürmen. Ja das klingt unfassbar einfach. Wenn es das immer wäre!





Aber, hömma, ich glaube wahr bleibt es. Der erste Schritt ist ein Hinhören-Wollen. So wie die wetterfesten Gottesdienstbesucher, die sich mit Regenschirm und Kapuze einen angenehmeren Gottesdienst hätten vorstellen können. Aber sie hatten irgendwie diesen Spirit vom gemeinsamen Wollen. Und was draus wurde, wusste keiner. Aber mir geht dieses Bild noch nach.

Hömma, trotzdem!

Dennis Sommer ist Pastor in der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde in Grundschöttel.

