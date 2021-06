Hubschrauber-Tragödie bei zwei Herdeckern noch heute präsent

Rettungskräfte am 6. Juni 1996 vor dem Wrack des Bundeswehr-Hubschraubers, der in Dortmund nahe Herdeckes Stadtgrenze abgestürzt und in Flammen aufgegangen war. 13 der 14 Insassen starben

Herdecke/Dortmund. 13 Tote: Das Ehepaar Schanzmann aus Herdecke erinnert sich, wie es sich 1996 als Seelsorger um Beteiligte an der Dortmunder Stadtgrenze kümmerte.

Zur nördlichen Stadtgrenze von Herdecke gehören viele Waldgebiete. Wer da spazieren oder joggen geht, befindet sich oft auf Dortmunder Terrain. Hier wie dort kennen viele die Bittermark, die ein paar Meter neben dem Ahlenberg und der Schanze liegt.

Dort ereignete sich am 6. Juni 1996 eine Tragödie. Vor 25 Jahren startete auf der Jugendmesse You ein Hubschrauber. Der stürzte ab. 13 Menschen starben beim bisher schwersten Unfall der Bundeswehr-Geschichte. Das Unglück beschäftigt heute noch zwei Herdecker.

Die Bilder haben sich tief eingebrannt: Almut Schanzmann konnte damals vom Pfarrhaus aus sehen, wie der Hubschrauber über dem Waldstück im Dortmunder Süden niederging und nicht mehr auftauchte. Ihr Mann, der Pfarrer Karl-Heinz Schanzmann, wird nie den Anblick des Wracks mit der zerborstenen und völlig ausgebrannten Kanzel vergessen. „Ich konnte noch erkennen, dass da Menschen drin waren“, sagt der 75-Jährige, während die Kaffeetasse in seiner Hand zittert. Der Notfallseelsorger war kurz nach dem Crash zum Absturzort geeilt, nur wenige Hundert Meter Luftlinie sind es vom damaligen Wohnsitz des Ehepaars im angrenzenden Herdecke bis dorthin.

Der Helikopter vom Typ Bell UH-1D der Flugbereitschaft des Verteidigungsministeriums hatte eine Lichtung in das Waldstück direkt neben einer Autobahn geschlagen und war kurz nach dem Crash in Flammen aufgegangen. Von 14 Insassen überlebte nur einer den Rundflug, mit dem die Bundeswehr auf der Jugendmesse You um Nachwuchs werben wolle. Als Ursache stellten Ermittler später laut Untersuchungsbericht ein waghalsiges Manöver des Piloten fest, mit dem er seinen Gästen ein „eindrucksvolles Flugerlebnis“ bieten wollte.

Notfallseelsorger Karl-Heinz Schanzmann und seine Frau Almut betrachten in ihrer Wohnung ein Gedenkbuch zum Absturz eines Hubschraubers, bei dem am 6. Juni vor 25 Jahren 13 Menschen starben. Foto: Bernd Thissen / dpa

Die Erinnerung wühlt die Schanzmanns kurz vor dem 25. Jahrestag der Tragödie auf. Sie kümmerten sich als Seelsorger am Unglückstag um Ersthelfer und zwei Autofahrer. Das in der Trauerarbeit erfahrene Paar betreute zudem lange eine Gruppe Hinterbliebener.

Der 6. Juni 1996 hatte für Dortmund vor allem Freude und Leichtigkeit verheißen, erinnern sie sich: Erst wenige Stunden zuvor war in den Westfalenhallen die Messe You eröffnet worden. Als einer von rund 150 Ausstellern präsentierte sich auch die Bundeswehr und verloste Hubschrauberrundflüge. Mit sechs Jugendlichen, fünf Journalisten und drei Bundeswehr-Angehörigen startete am Mittag der erste Rundflug.

Ein erfahrener Pilot flog den Helikopter. Ermittlungen ergaben, dass er offenbar seine Passagiere mit riskanten Flugmanövern beeindrucken wollte. Er flog zu tief und schätzte bei einem nicht erlaubten Sinkflug seine Höhe über den Baumwipfeln falsch ein: Er geriet mit dem Heckrotor in die Baumkronen. 175 Meter weiter stürzte er ab.

Ein Gedenkstein im Wald erinnert an den Absturz des Hubschraubers bei der Jugendmesse You. Foto: Bernd Thissen / dpa

Die Schanzmanns nahmen sich am Unglückstag der beiden Autofahrer an, die den Absturz von der Autobahn gesehen, angehalten und vor der Kerosin-Verpuffung einen 28-jährigen Passagier aus dem Helikopter gezogen hatten. Der verletzte Schweizer war damals Tourmanager des Eurodance-Stars DJ Bobo. Die Verunglückten kamen aus der Schweiz und dem Ruhrgebiet, die Piloten waren in Köln stationiert. In der von den Schanzmanns initiierten und geleiteten Selbsthilfegruppe fanden viele Angehörige über Jahre hinweg Trost, erzählt Almut Schanzmann. „Ganz alleine geht so etwas in solchen Notsituationen nicht“, sagt die 78-Jährige.

Gedenkstein in der Bittermark

An der Absturzstelle nahe der Hagener Straße erinnert bis heute ein hochragender, schlichter Gedenkstein an die Toten. Kurz vor dem Jahrestag liegt dort frischer Rindenmulch, ein großer Rhododendronbusch wird blühen. Alle Namen der Toten, auch der des Piloten, sind hier mit Alter verewigt. Das jüngste Opfer war 17 Jahre alt. „Sie sind mitten aus dem Leben gerissen worden - im wahrsten Wortsinn“, sagt Karl-Heinz Schanzmann. Viele Gespräche mit den Hinterbliebenen kreisten auch immer wieder um die Schuldfrage. So habe es „harte Diskussionen“ darum gegeben, ob auf dem Gedenkstein auch an den Piloten erinnert werden soll. „,Der hat ja unsere Kinder auf dem Gewissen’ - so dachten manche“, sagt der Pfarrer im Ruhestand. Letztlich sei aber wohl akzeptiert worden, dass seine Witwe eine Trauernde sei.

2009 löste sich die Selbsthilfegruppe auf, zu einigen bestehe weiter Kontakt, auch zu den Ersthelfern von der A45. Die meisten haben gelernt, einen Umgang mit dem Unglück zu finden, glauben die Notfallseelsorger. „Es bleibt natürlich präsent in den Familien, aber sie leben ihr Leben“, sagt Schanzmann.

