Hubschrauberlandung und Öl im Wasser: Feuerwehr Wetter aktiv

Die Löscheinheit Volmarstein wurde am Donnerstag zu einer Hubschrauberlandung im Stemker Weg alarmiert.

Wetter. Zu drei Einsätzen rückte die Feuerwehr Wetter nun aus. Dabei sicherte sie eine Hubschrauberlandung und schaute sich verunreinigtes Gewässer an.

Die Löscheinheit Volmarstein wurde am Donnerstag, 28. Oktober, um 11.58 Uhr zu einer Hubschrauberlandung im Stemker Weg alarmiert. Hier war es laut Mitteilung zu einem häuslichen Unfall gekommen, welcher einen schonenden Transport in ein Spezialkrankenhaus nach Bochum erforderte. Da der ursprünglich angedachte Landeplatz aufgrund der Windverhältnisse nicht angeflogen werden konnte, ging der Hubschrauber auf einer Wiese an der Von-der-Recke-Straße zur Landung.

Die Besatzung wurde mittels Zubringerfahrzeug zum Patienten transportiert. Nach der Behandlung durch den Notarzt wurde die Person mittels Rettungswagen zum bereitstehenden Rettungshubschrauber verbracht. Nach dem Start konnten die Einsatzkräfte den Einsatz nach einer guten Stunde beenden. Die Polizei war ebenfalls mit einem Streifenwagen vor Ort.

Ölsperre gesetzt

Die Löscheinheit Alt-Wetter wurde am Abend um 18.25 Uhr zu einer Gewässerverunreinigung in die Friedrichstraße alarmiert. Ein Angler hatte auf dem Nebenarm der Ruhr einen Ölfilm entdeckt. In Zusammenarbeit mit der DLRG wurde durch die Einsatzkräfte eine 50 Meter lange Ölsperre gesetzt. Hierzu sind auf einem Abrollbehälter Gewässerschutz bei der Feuerwehr Herdecke viele Meter Ölschlengel gelagert, welcher für solch einen Fall angefordert werden kann. Vertreter der unteren Wasserbehörde, des Ruhrverbandes und der Polizei waren vor Ort. Alle ausgerückten Einsatzkräfte konnten den Einsatz nach 2,5 Stunden beenden.

Zwei Einsatzkräfte der Löscheinheit Wengern wurden um 20.32 Uhr telefonisch zur Unterstützung des Rettungsdienstes in die Höltkenstraße alarmiert. Hier wurde der Rettungsdienst beim Transport einer Person zum Fahrzeug unterstützt. Der Einsatz konnte nach 30 Minuten beendet werden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herdecke / Wetter