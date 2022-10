Hui Buh wird in der Villa Vorsteher zum Leben erweckt

Wetter. Gruselige Live-Hörspiele in der Villa Vorsteher – natürlich mit Gespenstern und Schlossgefühl am 31. Oktober.

Es wird wieder gruselig an Halloween: Der Stadtmarketing für Wetter, in Kooperation mit der Stadtbücherei Wetter, lädt zur Grusellesung in die Villa Vorsteher (Bürgerhaus), Kaiserstraße 132, ein.

Alle Gruselfans dürfen sich den 31. Oktober bereits im Kalender notieren. Für Gänsehaut sorgt an dem Tag der Schauspieler und Sprecher Martin Bross, der gebürtig aus Wetter stammt. Er verbindet die Texte mit Musik und Geräuschen und lässt so ein spannendes Live-Hörspiel entstehen. Die Kleinen dürfen sich in der Kinderlesung mit der Frage beschäftigen „Gibt es Gespenster oder gibt es keine Gespenster?“ Passend zu Halloween lässt Martin Bross „Hui Buh“, den allseits beliebten Bewohner von Schloss Burgeck in der Villa Vorsteher herumspuken und seine Späße treiben. Mit geisterhaften Sounds und der passenden Lichtstimmung wird die Lesung aus „Hui Buh, das Schlossgespenst“ mehr als nur eine Geschichte, die aus dem Buch vorgetragen wird. Kinder können, gerne in Verkleidung, in Begleitung einer sorgeberechtigten Person teilnehmen. Zum Abschluss gibt es für jedes Kind noch eine Überraschung - einen gefüllten Halloween-Beutel.

Zu späterer Stunde werden die Erwachsenen zunächst mit einem Begrüßungsgetränk ihrer Wahl empfangen, um sich anschließend ebenfalls Gespenstern und den eigenen Geistern zu widmen, sie zu befreien aus den Träumen und Gestalt werden zu lassen. Martin Bross schaut mit den Gästen zusammen hinter so manch quietschende Tür und öffnet die ein oder andere Gruft, die Geheimnisse offenbart, die vielleicht nie gelüftet werden sollten. Die Geschichten von Edgar A. Poe, Ambrose Bierce und einigen anderen nimmt er sich zu Hilfe, um so manche Schauer über den Rücken laufen zu lassen.

Zeiten und Preise im Überblick: Montag, 31. Oktober, Kinderlesung Einlass: 16.30 Uhr Beginn: 17 Uhr Dauer: ca. 1 Stunde; Erwachsenenlesung Einlass: 19 Uhr Beginn: 19.30 Uhr, Dauer: ca. 2 Stunden Kinderlesung: VVK: 8 Euro, Tageskasse: 10 Euro (Preise inklusive Begleitperson und Halloweenbeutel) Erwachsenenlesung: VVK: 13 Euro, Abendkasse: 15 Euro (Preise inklusive Willkommensgetränk). Ticketverkauf im Stadtmarketing-Büro, Kaiserstraße 70, Bücherstube Draht, Bismarckstraße 52, Stadtbücherei Wetter, Bahnhofstraße 19, Schreibwaren Hollmann-Seifert, Osterfeldstraße 40, Elektro Schmidt, Hauptstraße 35, Volmarstein.

