Politik Hunde an der Leine auf allen Friedhöfen in Herdecke erlaubt

Herdecke. Angeleinte Hunde sind bald auch auf den Friedhöfen Zeppelinstraße und oben im Wald am Herrentisch Herdecke zulässig. Das gilt schon in Kirchende.

Einstimmig verabschiedeten Herdecker Politiker eine Änderung der Satzung über das Friedhofs- und Bestattungswesen. CDU, Grüne und FDP hatten beantragt, dass bisher nicht zugelassene Hunde doch an kurzer Leine auf den Wegen von Begräbnisanlagen laufen dürfen. Frauchen oder Herrchen sollten die Vierbeiner aber von Grabstätten fernhalten und den Kot sofort beseitigen.

Diese Regelung, die andernorts schon umgesetzt wird, soll für die Friedhöfe an der Zeppelinstraße/Wienbergweg und oben am Wald an der Buchenstraße gelten. „Wir verzichten aber – so wie es andere Kommunen tun – auf Zentimeterangaben, wie kurz die Leine geführt werden soll“, sagte Sascha Lüder von der CDU zu dem Antrag. „Zudem sollte die Stadtverwaltung die Satzung generell mal mittelfristig modernisieren. Und oben am Waldfriedhof Wege durch die Technischen Betriebe ausbessern, diese Bitte kam aus der Bürgerschaft.“

Auf dem evangelischen Friedhof am Kirchender Dorfweg sind Hunde bereits zulässig, ohne sie frei laufen zu lassen. (gerb)

