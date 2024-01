Hypnotiseurin aus Herdecke: Tipps für Ziele im neuen Jahr

Herdecke Die Herdeckerin Beatrice Hillmann gibt als Mental Coach Tipps, wie es mit den Vorsätzen klappt und wie man den inneren Schweinehund überwindet.

Jedes Jahr ist es dasselbe Spiel: Die Menschen nehmen sich vor, mehr Sport zu machen, abzunehmen, mit dem Rauchen aufzuhören oder Stress zu reduzieren. Anfang Januar sind die Fitness-Studios voll, und es gibt Sportkleidung im Angebot. Die meisten scheitern aber dann doch recht schnell an ihren guten Vorsätzen. Woran das liegt? Am Unterbewusstsein. Das sagt zumindest Beatrice Hillmann (35) aus Herdecke. Sie ist eigentlich Verwaltungswirtin bei der Stadt, arbeitet aber nebenher selbstständig als Mental Coach und Hypnotiseurin. Doch dazu später mehr. Grundsätzlich sagt sie: „Ich möchte etwas Positives bewirken und Menschen helfen, wieder Leichtigkeit und Glück zu finden.“ Deswegen habe sie während der Coronazeit auch eine Ausbildung zur Hypnotiseurin gemacht.

Gute Vorsätze wie „mehr Sport machen“ oder „gesünder essen“ seien zu schwammig formuliert und nicht konkret genug, sagt Beatrice Hillmann. „Damit man Ziele erreicht, ist es wichtig, das eigene Unterbewusstsein mit ins Boot zu holen.“ Dabei solle man das Ziel visualisieren. „Das kann ich zum Beispiel, indem ich meine Ziele konkret aufschreibe oder mir vorstelle, wie ich mich fühlen werde, wenn ich das Ziel erreicht habe. Das geht auch gut abends vor dem Schlafen. Ich muss meinem Unterbewusstsein zeigen, wie toll es sein wird, wenn ich das Ziel erreiche.“

Geduldig mit sich selbst sein

Ohne diese konkrete Vorstellung seien Menschen meist zu träge, um wirklich etwas zu ändern. „Der Körper liebt Muster und dadurch entsteht dann auch der bekannte innere Schweinehund.“ Es sei zwar ein Lernprozess, aber machbar, neue Gewohnheiten zu etablieren. Der Tipp: Je schneller man etwas als Gewohnheit etabliere, desto schneller werde es auch zur Gewohnheit. „Dabei muss man aber geduldig mit sich sein und nicht zu viel auf einmal von sich selbst verlangen. Wenn ich mir vornehme, dass ich häufiger joggen gehen möchte, kann ich nicht direkt mit einem Marathon anfangen.“

Lesen Sie auch: Star Wars in Wetter: Cosplayer sammeln Spenden für Familie

Das Gehirn sei immer in der Lage, sich zu verändern, sagt Beatrice Hillmann, „und es verändert sich aufgrund unserer eigenen Gedanken und Handlungen.“ Bei der Hypnose sei das noch tiefergehend, denn man schaue nach Ursachen und könne dann neue Glaubenssätze schaffen. „Man beschriftet sozusagen die CD neu“, meint Hillmann. „So kann es eigentlich jeder schaffen, seine Ziele zu erreichen.“ Ziele, so nennt die Hypnotiseurin auch die guten Neujahresvorsätze. „Das Wort ‚Vorsatz‘ ist schon so negativ behaftet, dadurch kann eine innere Gegenwehr entstehen. ‚Ziel‘ ist viel positiver besetzt“, erklärt Hillmann.

Realistische Ziele verfolgen

Besonders wichtig sei es, dass das Ziel selbstauferlegt ist. „Wenn ich mit dem Rauchen aufhören möchte, dann ist es entscheidend, warum ich damit aufhören will. Ist es meine Entscheidung oder möchte jemand anderes, dass ich aufhöre zu rauchen?“ Zusätzlich müsse man sich klar werden, ob man zum Erreichen des Ziels auf andere angewiesen ist. „Nur Ziele, die ich selbstermächtigt und in einem realistischen Zeitplan erreichen kann, sind sinnvoll“, sagt Beatrice Hillmann.

Auch dem Umfeld von den eigenen Plänen zu erzählen, könne helfen. „Noch einfacher geht es natürlich, wenn man Verbündete findet, die das gleiche Ziel haben.“ Das steigere die eigene Motivation. „Ich muss für mich den richtigen Weg finden, mit dem es mir gut geht, und darf mich da nicht mit anderen vergleichen“, sagt Beatrice Hillmann. Zwischenziele seien von großer Bedeutung. Die meisten Menschen scheiterten, weil sich zu viel vornehmen würden. „Diese Zwischenziele sollte man dann auch feiern und sich selbst loben.“ Durch den Umgang mit sich selbst und die eigenen Erwartungen stünde man sich häufig selbst im Weg. „Wir selbst sind unsere größten Kritiker“, sagt Beatrice Hillmann, „dabei sollten wir viel motivierender mit uns selbst sprechen. Menschen, die zu mir kommen, sage ich immer: ‚Sprich jeden Tag mit dir, wie du mit deinem besten Freund sprichst.‘“

Jeder Mensch ist hypnotisierbar

Mit den gleichen Neujahresvorsätzen und Zielen kämen Menschen auch zu ihr für eine Hypnose-Sitzung. „Manche wollen mit dem Rauchen aufhören, andere wollen ihr Gewicht reduzieren. Die Hypnose ist ein direkter Zugang zum Unterbewusstsein und kann dabei helfen“, sagt Beatrice Hillmann. Dabei ginge es in erster Linie um das Herausfinden, welche Ursachen bestimmte Verhaltensweisen und Glaubenssätze haben. Die Hypnose selbst sei dabei eigentlich nichts anderes als ein entspannter Zustand. „Wenn man die Augen schließt, sich auf meine Stimme und die Entspannung einlässt, kann man los- und die Gedanken ziehen lassen. Dann kann man mit dem Thema starten, um das es gehen soll. Und dabei kommen auch verdrängte Erinnerungen wieder hoch.“

Lesen Sie auch: Weinberg am Koepchenwerk: Project Vino sucht zweite Fläche

Grundsätzlich sei jeder Mensch hypnotisierbar, wenn er sich darauf einließe, sagt Hillmann, aber nicht für alle sei dieses Coaching geeignet. Wer etwa an Epilepsie, Thrombosen oder Psychosen leidet, sollte nicht hypnotisiert werden. „Ich weise natürlich auch immer darauf hin, dass ein Besuch bei mir kein Ersatz für eine medizinische oder psychologische Behandlung ist. Mir ist wichtig zu betonen, dass ich kein Heilversprechen gebe.“ Eine Hypnosetherapie sei in solchen Fällen nur als begleitendes Mittel geeignet.

Den Trancezustand, den man bei einer Hypnose erreiche, erlebe eigentlich jeder Mensch zwischendurch – durch einen Tagtraum oder wenn die Gedanken mal abschweifen. Die Kontrolle verliere man dabei aber nie. „Diese Show-Hypnose, die manchen Leuten Angst macht, ist keine Realität. Man ist während der Hypnose jederzeit ansprechbar und macht nichts, was man nicht will“, erklärt Beatrice Hillmann. „Im Endeffekt bin ich nur ein Tourguide, den Weg muss jeder selbst gehen. Die Hypnose kann das aber für manche Menschen einfacher machen. Und es macht mir großen Spaß, Menschen auf diesem Weg zu begleiten“, sagt Beatrice Hillmann.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herdecke / Wetter