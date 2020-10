IG Metall kritisiert „viele Fehler bei Bleistahl“ in Wengern

Erst die Fusions-Bestrebungen des Demag-Mutterkonzerns Konecranes, dann die Sorgen bei Bleistahl: Gewerkschafter Jens Mütze blickte als 1. Bevollmächtigter der zuständigen IG Metall in den vergangenen Tagen mehrfach nach Wetter. Während er als Arbeitnehmer-Vertreter im Demag-Aufsichtsrat die Pläne in Finnland recht gelassen sieht („Das kam überraschend, Auswirkungen für das Werk an der Ruhrstraße sind aber derzeit nicht abzusehen“), findet er für das Verhalten der Bleistahl-Geschäftsführung in Wengern kritische Worte.

1Was sagen Sie zum Streit bei Bleistahl zwischen Betriebsrat und örtlicher Geschäftsführung?

Jens Mütze: Der Betriebsrat dort ist sauber unterwegs, während es auf Geschäftsführungsebene zuletzt viele Wechsel gab. Der Betriebsrat fühlt sich dort zu Recht nicht mitgenommen, das läuft nicht auf Augenhöhe ab. Natürlich steht ein Unternehmen wie Bleistahl als Automobilzulieferer derzeit vor besonderen Herausforderungen und muss sowohl deswegen als auch wegen der Corona-Krise Transformationsprozesse einleiten. Aber das Management macht handwerkliche Fehler. Es herrscht bei Bleistahl eher ein Gegen- als ein Miteinander. Und manche Entscheidungen aktuell können zukunftsgefährdend sein. Auch deshalb schauen wir von der IG Metall genau hin.

2Was genau meinen Sie? Und zielt Ihre Kritik auch in Richtung Dr. Ekkehard Köhler?

Ich fand es zum Beispiel respektlos, dass die Geschäftsführung zu keiner Betriebsversammlung kam und kritisiere den Umgang mit betrieblichen Gepflogenheiten, zumal die Belegschaft vor einiger Zeit schon zu einem dreiprozentigen Lohnverzicht bereit war. Ich schätze Herrn Dr. Köhler. Auch durch sein Wirken gab es in Wengern innerhalb der Bleistahl-Familie über Jahrzehnte eine besondere Wertigkeit. Jetzt aber funktioniert was nicht – und das liegt nicht nur an der Corona-Krise. Bei Bleistahl darf man die Probleme nicht nur einseitig reparieren. Es geht nun darum, wieder einen gemeinsamen Weg zu finden. Denn trotz der Sorgen in der Branche wegen fraglicher Zukunftsaussichten für Verbrennungsmotoren werden die Ventilteile von Bleistahl weiter benötigt. Das ist aber eine Riesen-Herausforderung für das Unternehmen.

3Bleistahl hat 2018 in Gelsenkirchen eine neue Produktionsstätte eröffnet, weil in Wetter der Platz fehlte. Ein Fehler?

Das geschah ja, weil das Unternehmen wachsen wollte. Das ist aktuell nicht das Thema. Es geht darum, nicht Aufträge von Werk zu Werk zu verlagern und vor allem auch keine Mitarbeiter in andere Gesellschaften ‘rüberzuschieben, so wie es über die neue Service-Gesellschaft FunQtion geplant war.

Das führt verständlicherweise zu Verunsicherungen und zu berechtigtem Unmut, da die Bedingungen unklar geblieben sind.

Mit Jens Mütze sprach Steffen Gerber