Im Advent verlosen Herdecker Händler wieder Preise

Abdel Ajaoud von Vinos y mas und Roland Voerman von Say Cheese freuen sich schon auf viele Gewinner bei der Adventsverlosung in der Innenstadt.

Herdecke. Durch einen Einkauf die Chance auf einen Gewinn erhalten – die Herdecker Adventsverlosung ist wieder gestartet.

Fast 3000 Lose waren im vergangenen Jahr bei der Herdecker Adventsverlosung an Kunden der ortsansässigen und teilnehmenden Einzelhändler ausgegeben worden. Nach diesem großen Erfolg gibt es dieses Jahr die zweite Auflage.

Ideengeberin Anja Kosmol von der Medienagentur Akonnected hatte die Aktion 2020 gemeinsam mit einigen Einzelhändlern ins Leben gerufen. Das Ziel: Die Innenstadt beleben. Dass das Konzept so gut ankommt, hätte wohl kaum jemand ahnen können, deshalb wird die Adventsverlosung dieses Mal ausgeweitet. Eigentlich sollte es diesmal eine gemeinsame Veranstaltung mit der Werbegemeinschaft werden, doch da gab es im Vorfeld Kommunikationsprobleme. „Aber ich hoffe und bin optimistisch, dass wir im nächsten Jahr zusammenkommen werden“, meint Anja Kosmol. Trotzdem haben sich über 20 Händler gefunden, die bei der Aktion mitmachen.

Einkaufen und teilnehmen

Und so geht es: Beim Einkauf in den teilnehmenden Geschäften erhalten die Kunden ab einem von den Händlern individuell bestimmten Betrag ein Los mit einer Losnummer. Damit haben die Käufer an jedem Adventssonntag die Chance auf immer neue Gewinne. Dabei lost jeder Händler selbstständig, so dass auch mehrmals gewonnen werden kann. „Theoretisch haben die Kunden also die Möglichkeit, an einem Adventssonntag in verschiedenen Geschäften mehrmals gezogen zu werden“, erklärt Bettina Reichel. Zu gewinnen gibt es jeweils ein Teil aus dem Sortiment des Geschäfts, aber auch Gutscheine sind dabei. Die gezogenen Losnummern werden auf der eigens gestalteten Facebook-Seite bekannt gemacht. Unter dem Sucheintrag „Herdecker Adventsverlosung“ ist die Seite dort zu finden. Aber auch die Teilnehmer ohne einen Facebook-Account erfahren, wenn sie gewinnen. Die Nummern werden sowohl in den Geschäften ausgehängt als auch jeden Montag in der Tageszeitung veröffentlicht.

Große Auslosung an Heilig Abend

Als besonderes Highlight gibt es am Heiligen Abend eine große Hauptverlosung. „Dann werden noch mal alle Lose in einen Topf geworfen“, sagt Anja Kosmol. Zu gewinnen gibt es zum Abschluss einen 500-Euro-Stadtgutschein. Dieser kann auch über die teilnehmenden Läden hinaus bei einem von insgesamt 30 Unternehmen in Herdecke eingelöst werden. „Da kann jeder etwas mit anfangen, und das Geld bleibt in Herdecke,“ erklärt die Initiatorin der Aktion.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herdecke / Wetter