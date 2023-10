Im Einsatz für den Nachwuchs: Auszeichnung für Ur-Herdecker

Herdecke. Lothar Goebel engagiert sich schon lange im Lions Club in seiner Heimatstadt Herdecke. Aktivitäten für junge Leute brachten ihm einen Preis ein.

Wenn Menschen sich ehrenamtlich engagieren, verdienen sie Anerkennung. Lothar Goebel ist in seiner Heimatstadt Herdecke vielfach aktiv, in der Regel fällt aber sein Name in Verbindung mit dem hiesigen Lions Club. Zudem kennen zahlreiche Kinder und Lehrkräfte den umtriebigen Bürger, der sich über die besagte Organisation und ein spezielles Programm schon lange für Bildungsanliegen in der Stadt an den Ruhrseen einsetzt.

Engagement für die heimischen Löwen Zum Hintergrund der Auszeichnung: Melvin Jones war der Gründer der Lions-Organisation im Jahr 1917 in Chicago. Aktuell hat Lions International fast 1,4 Millionen Mitglieder. „Lions Quest“ ist altersgerecht angelegt. Im Idealfall profitieren Mädchen und Jungen während ihrer gesamten Kindergarten- und Schulzeit von aufeinander abgestimmten Programmen. Bis Sommer 2018 war Lothar Goebel Vizepräsident bei den Herdecker Lions, dann rückte er als Nachfolger von Martin Rasche für ein Jahr an die Spitze des heimischen Serviceclubs. Mitte 2019 löste ihn dann Christian Symalla als Präsident ab. Der Herdecker Lions Club hat 2022 sein 50-jähriges Bestehen gefeiert. Aktueller Präsident ist Prof. Reinhard Harte.

„Lions Quest“ heißt diese Initiative, die von der Lions Clubs International Foundation unterstützt wird. Das Programm zielt darauf ab, Jugendliche in Sachen Lebenskompetenzen, soziale Fähigkeiten und Ethik zu fördern. Auf der Basis dieses Konzepts erhalten Schulen und Gemeinschaften beispielsweise Materialien, um junge Menschen in ihrer persönlichen Entwicklung zu unterstützen und sie auf ein verantwortungsbewusstes Leben vorzubereiten. Es konzentriert sich auf Themen wie soziale Kompetenz, Suchtprävention, Selbstwertgefühl und zwischenmenschliche Beziehungen.

Gymnasium, Grundschule und Kindergarten

Die Herdecker Löwen unterstützen seit vielen Jahren das Lions-Quest-Programm, an dem auch eine Vielzahl von Lehrkräften des Friedrich-Harkort-Gymnasiums teilgenommen haben. Gleiches gilt für die Unterstützung der Hugo-Knauer-Grundschule mit dem Programm „Klasse 2000“ sowie des evangelischen Kindergartens Ahlenberg mit dem Programm „Kindergarten plus“. Immer war und ist Lothar Goebel der Ansprechpartner für diese Bildungseinrichtungen.

Für seine Verdienste als Herdecker Clubbeauftragter für das Kinder- und Jugendförderprogramm „LionsQuest“ hat Lothar Goebel (Jahrgang 1951) nun einen Preis erhalten, den Melvin Jones Fellowship Award. Den überreichte ihm kürzlich Dr. Gertrud Ahr als IPD Governor, dahinter verbirgt sich gewissermaßen die Nummer zwei im Lions-Distrikt 111 Westfalen-Ruhr. Goebel bedankte sich für die Auszeichnung und wies auf die gemeinschaftliche Arbeit im Club für das Lions-Quest-Projekt hin.

Bei dem Melvin Jones Fellow Award handelt es sich um die höchste Anerkennung der Lions Club International Foundation. Er wird vom Distrikt-Governor an Personen verliehen, die sich in einem besonderen Maß für die Erreichung der humanitären und sozialen Ziele der Lions-Organisation verdient gemacht haben.

