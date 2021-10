Im Rausch beleidigen zwei Männer die Polizei in Wetter

Wetter. Zwei Wittener gönnten sich am Bahnhof in Wetter reichlich Alkohol. Als sie der Polizei begegneten, wurden sie ausfallend. Das hatte Folgen.

Zum Feierabend gönnten sich zwei Männer aus Witten im Bereich des Bahnhofs in Wetter reichlich Alkohol, begegneten der Polizei und teilten dann in Serie verbale Tiefschläge aus. Nun saß einer von ihnen in Wetter auf der Anklagebank. Der 31-Jährige räumte das Ganze trotz Filmriss ein und zeigte ehrliche Reue. Das und eine positive Entwicklung bewahrten ihn vor einer Haftstrafe.

Beamte beschimpft

Am 14. November vergangenen Jahres trieb sich das Duo im Bereich des hiesigen Bahnhofs rum. Der Alkohol floss offenbar in Strömen und sorgte dafür, dass die Männer aggressiv wurden, als die Beamten auftauchten. „Bastarde“ und „Hurensöhne“ titulierte der 31-Jährige die Polizisten vor Ort, und auf der Wache bedachte er eine Beamtin später mit dem Wort „Drecksschlampe“. Sein Kumpel ließ die Ordnungshüter wissen: „Was wollt Ihr? Wenn ich will, schlage ich Euch kaputt.“ Dem 25-Jährigen wurde außerdem vorgeworfen, seine Ex-Freundin bei zwei Begegnungen im Herbst 2020 geschlagen zu haben.

Verfahren abgetrennt

Nun hätten sich beide vor dem hiesigen Amtsgericht verantworten sollen, es erschien jedoch nur der 31-Jährige. Der jüngere Angeklagte, so erklärte dessen Verteidiger, befinde sich derzeit im Ausland. Sein Verfahren wurde daraufhin abgetrennt, und es wurde ein Strafbefehl verkündet: Wegen Körperverletzung und Beleidigung soll der 25-Jährige 100 Tagessätze à 15 Euro Geldstrafe zahlen.

Übrig blieb der anwesende Angeklagte und er, der unter laufender Bewährung stand, wurde nicht müde, sich für sein Benehmen am Bahnhof und auf der Wache zu entschuldigen – obgleich er sich nicht erinnern konnte. In Frage stellte er die Vorwürfe noch nicht einmal im Ansatz. „Es tut mir sehr, sehr leid, was ich gesagt habe.“ Er wisse nichts mehr, sei in der Zelle wieder zu sich gekommen und habe dann sofort Abbitte bei den Beamten geleistet. Zwischenzeitlich habe er sich in die Entgiftung begeben, habe einen neuen Job, kümmere sich nur noch um seine Freundin und um seine kleine Tochter, habe sich von den alten, offenbar falschen Freunden abgewandt. Und noch einmal beteuerte er: „Es tut mir leid, was da passiert ist. So etwas wird künftig nicht mehr vorkommen.“ Für ihn sprach zudem, dass seine Bewährung, von dem Zwischenfall in Wetter abgesehen, gut lief.

Warnung vor Rückfällen

Richter Niklas Wille ließ letztlich keine Zweifel aufkommen: „Die Beleidigungen waren allesamt unter der Gürtellinie. Das hätte auch ganz anders enden können.“ Allerdings habe der Angeklagte alle positiv überrascht. „Ihr Leben nimmt im Moment die richtige Richtung“, betonte Wille. Aus dem Grund beließ er es in dem Fall bei 90 Tagessätzen à 15 Euro Geldstrafe. Allerdings warnte er den 31-Jährigen vor Rückfällen. Dann drohten eine Freiheitsstrafe und doch noch der Widerruf der Bewährung. „Lassen Sie die Finger vom Alkohol.“