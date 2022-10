Improtheater: Springmaus möchte in Wetter „grundschöttteln“

Wetter. Kleine Kunstreihe: Das Improtheater der Springmaus kommt im Stadtsaal von Wetter bestens an. Lustig wird es stets, wenn es um Grundschöttel geht.

„Genial, außergewöhnlich, alterslos, spritzig, belebend, faszinierend, klasse, pointenreich, erstaunlich, beeindruckend“: Mit diesen Begriffen beschreiben Besucher der Kleinen Kunstreihe im Stadtsaal von Wetter die Springmaus-Darbietungen auf der Bühne.

Dabei übertreibt das Publikum keineswegs. Was Sandra Sprünken , Norbert Frieling, Paul Hombach und Robin Kuhn von den Springmäusen zeigen, ist Improtheater auf hohem Niveau. Von Anfang an ziehen die Darsteller die Leute in ihren Bann. Die Anwesenden werden in jede Aktion eingebunden. So gibt das Publikum in Wetter zum Beispiel vor, dass sich zwei Kollegen im Altersheim treffen. Die Akteure auf der Bühne müssen Sätze mit den Anfangsbuchstaben des Alphabets bilden. Und so kommt unter anderem heraus: „Christine hab ich klar gemacht.“ – „ Du auch!?“

In einem weiteren Spiel gibt das Publikum vor, dass sich die Darsteller als Kollegen über das Thema „Fenster auf, Fenster zu“ streiten sollen – und zwar auf Deutsch und Mandarin. Für jede Menge Lacher sorgt auch die pantomimische Darstellung eines gebärenden Hausschweines, eines T-Rex in der Badewanne und einer rückwärts fahrenden Straßenbahn.

Die Künstler gönnen den Besuchern keine Lachpause. Sie schicken die Menschen von zwei spontan erfundenen Liedern über Türknallen, lautes Telefonieren, Kuchen und Flexibilität zu einem Betriebsausflug nach Amsterdam. Dazu nennt das Publikum Filmgenres. Kein Halten gibt es bei der Erklärung von Yakmilch („von Tuten und Blasen keine Ahnung“) in imitierter Gebärdensprache.

Wie ein roter Faden zieht sich Grundschöttel durch die Vorstellung, sorgt immer wieder für lautes Gelächter. Was ist Grundschöttel? Kommt es aus dem Baugewerbe? „Wir brauchen noch mehr Grundschöttel.“ Oder handelt es sich um etwas Persönliches? „Ich möchte dich mal wieder grundschöttteln.“ Auf jeden Fall kosten Grundstücke in Grundschöttel nur 350 Euro, der Dialekt dort ist andalusisch.

1983 gegründet Die Springmaus, das ist eine überregional bekannte Gruppe eines Improvisationstheaters.

Bill Mockridge (auch als Schauspieler aus der Lindenstraße bekannt) gründete sie 1983. In unterschiedlichen Konstellationen tritt die Gruppe in ganz Deutschland auf.

Nach kurzweiligen zwei Stunden endet die Show mit lautstarken Zugabe-Rufen. Es folgt eine amüsante Zusammenfassung des Abendprogramms. „Die waren cool. Einfach toll. Die haben meine Erwartungen weit übertroffen“, sagt ein Besucher.

