In der Ruhe und Stille können wir Gottes Kraft erkennen

Pastor Dennis Sommer aus Grundschöttel über einen Satz, der ihm schon immer viel zu sagen hatte.

Es gibt da diesen einen Satz aus einem Lied aus der Bibel, den ich schon immer faszinierend finde. In Psalm 46 heißt es „Seid still und erkennt, dass ich Gott bin.“





Das löst in mir sehr viele unterschiedliche Gedanken aus. Ich mag den Satz, weil für mich eine Tiefe darin steckt, die ich auf meinen Glauben und mein Leben im Hier und Jetzt sofort beziehen kann. Ruhig bleiben fällt Menschen scheinbar schwer. Beobachte ich zumindest an Supermarktkassen, Verwaltungsschaltern, eigentlich überall da, wo man ansteht und warten muss. Ruhig werden fällt mir auch schwer. Nach so langer Zeit innerer Anspannung. Allem hin und her Organisieren von Job und Haushalt. Und die To-Do Liste immer…





Jetzt gerade lässt eine innere Anspannung etwas nach, weil die Zeichen in Richtung Hoffnung deuten. Aber innerlich ruhig bin ich dadurch noch nicht. Und wenn ich dann die Nachrichten-App öffne und sehe, was los ist im Nahen Osten, an europäischen Flughäfen oder in Syrien, dann gibt es erneut Gründe für innere Unruhe. Ruhig werden und ruhig bleiben. Das ist nicht leicht, aber dennoch mein Ziel. Denn in der Ruhe liegt die Kraft. Das hat mein Opa immer gesagt. Aber jetzt nach ein paar eigenen Jahren im Leben weiß ich, dass das wahr ist. In der Ruhe liegt wirklich die Kraft, und auch wenn es nicht leicht war oder ist, ruhig zu werden und zu bleiben, so ist es das Beste, was wir tun können.





Ich mag sie natürlich auch. Die fröhliche Unruhe, die gute Aufgeregtheit oder das Durchbrechen der Stille, wenn man einfach laut lachen muss. Aber meist geht diesen Dingen doch eine Art Ruhe voraus. Eigentlich ist jedes nächtliche Ruhen eine Erinnerung an die tiefe Wahrheit, dass in der Ruhe die Kraft liegt. Aber trotzdem vergesse ich das oft. Immer wieder. Und stelle fest. Es war zu lange innerlich unruhig. Und manchmal habe ich ja auch gar keine andere Wahl? Da wird man in Unruhe versetzt.





Deshalb brauche ich so eine deutliche Aufforderung, wie die des Liedes aus der Bibel. „Seid still“. Und weil ich an Gott Glaube, ist für mich der Satz dahinter noch viel bedeutender. Er ist ebenfalls die Erinnerung, dass in der Stille die Kraft liegt. Denn wenn ich im Stillwerden Gott erkennen kann, dann ist in dieser Stille die bedingungslose Liebe, eine Annahme ohne „Aber“, eine Ermutigung mit Lächeln, ein Trost durch Umarmung zu finden und erlebbar. Das stelle ich mir dann vor, wenn ich ruhig werde. Und genieße das. Klar kann ich das nicht beweisen, aber ich glaube das!

Dennis Sommer ist Pastor in der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde in Grundschöttel

