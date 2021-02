In Herdecke beginnt bald das große Krabbeln

Herdecke. In Herdecke werden Schutzmaßnahmen für Amphibien getroffen. Noch weiß keiner, wann es los geht mit dem großen Gekrabbel.

Schon bald steht wieder das große Krabbeln der Amphibien an: Damit Kröte, Salamander Co. ihre alljährliche Wanderung mit dem Ziel der Arterhaltung möglichst sicher antreten können, werden wieder einige Schutzmaßnahmen im Herdecker Stadtgebiet getroffen.

Wieder einmal ist es witterungsbedingt leider sehr schwierig, den genauen Zeitpunkt der Wanderung zu bestimmen. Vorsorglich werden die Warnhinweisschilder als Teil der Schutzeinrichtungen bereits in dieser Woche montiert, um die von Tieren frequentierten Wege zu schützen. Straßensperrungen finden aktuell noch nicht statt. Die Abteilung für Umwelt und Freianlagen der Stadtverwaltung weist allerdings darauf hin, dass die Straßen gesperrt werden, wenn klarer abzusehen ist, wann die Wanderung beginnt. Die Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer werden um Verständnis und entsprechende Rücksichtnahme gebeten.

Die Einrichtung der Sperrungen wird vorab angekündigt. „Auf den durch den Kraftfahrverkehr relativ warmen und übersichtlichen Straßen halten sich die Amphibien in der Regel länger auf“, weiß Janina Flüs aus der Abteilung für Umwelt und Freianlagen und fügt hinzu: „Besonders sitzend sind die Tiere bei normaler Fahrgeschwindigkeit aufgrund ihrer Tarnfärbung nur schwer zu erkennen.“

Naturschützer unterwegs

Folgende Maßnahmen werden getroffen: An der Ender Talstraße wird wieder ein Schutzzaun errichtet. Dieser wird auch in diesem Jahr ehrenamtlich betreut und täglich morgens sowie abends kontrolliert. Dort werden Kraftfahrer um erhöhte Aufmerksamkeit gebeten, um auch die Helfer, die in den Abend- und Morgenstunden die Eimer am Schutzzaun kontrollieren und die Amphibien zum Laichgewässer bringen, nicht zu gefährden. Warnhinweisschilder werden in den Straßen Ackerweg, Bergweg, Im Siepen, In den Höfen, In der Erdbrügge sowie Kallenberger Weg und Ostender Weg aufgestellt.

