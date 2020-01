In Herdecke: Bilder nehmen Betrachter mit auf die Reise

Seit ein paar Tagen hängen zusammen rund 40 Bilder von Linda Rehling und Angelika Windbüchler im Seniorenhaus Ruhraue. Für die beiden Herdeckerinnen ist es nicht die erste Ausstellung, die sie zusammen bestreiten. „Unsere Arbeiten harmonieren sehr“, sagt Angelika Windbüchler. Mal abgesehen davon, dass es viel mehr Spaß macht, Bilder gemeinsam aufzuhängen und in einen Zusammenhang zu bringen.

Angelika Windbüchler hat sich von Reisen inspirieren lassen, Linda Rehling ebenso. Das zeigt ihre aktuelle Auswahl. Aber Beide können auch anders. Zur Zeit malen sie eher abstrakt. Für die Ausstellung im Foyer und den Gängen eines Altenheims haben sie sich an Konkreteres gehalten, „damit die Gäste hier im Haus auch was damit anfangen können“, sagt Linda Rehling.

Lebensfroh und humorvoll

Seit zwei Jahrzehnten machen die Beiden mit bei der Malgruppe der Volkshochschule in Herdecke. Jeden Mittwoch ist Treff im großen Atelier in der Robert-Bonnermann-Grundschule. Die Gruppe hat schon viele Ausstellungen gehabt, in den Rathäusern von Herdecke wie von Witten, im Muttental und wie erst kürzlich im Seminarzentrum der Dreivolkshochschule in Witten. Irgendwann fehlten Linda Rehling für eine Einzelausstellung ein paar Bilder, und Angelika Windbüchler kam mit ins Boot. In der Gaststätte Humpert in Hagen haben sie sich die Ausstellungsfläche ebenso geteilt wie im Salon Rani in Herdecke. Und jetzt die bis zum Sommer laufende Ausstellung im Haus Ruhraue.

Angelika Windbüchler liebt Asien und hier ganz besonders Burma. Ihr Mann war hier beschäftigt, und viele Reisen haben in die Region geführt. Zu Landschaftsbildern hat sie das inspiriert, zu Blütenmalerei und zu Porträts. Die letzte große Reise nach Malaysia liegt zwar schon Jahre zurück. Aber zum Glück gibt es neben der Erinnerung im Kopf ja noch Fotos. „Ich brauche immer was als Stütze. Ich muss etwas sehen – und kann mich dann frei machen.“

Begegnungen mit Menschen sind auch Linda Rehling nachgegangen. Viele ihrer Reisen waren nicht von außen organisiert. So blieben Linda Rehling und ihr Mann „sehr frei für Menschen und hatten Zeit, sich auf deren Mentalität einzulassen.“ Rund um die Erde ist sie gereist, ohne eine erklärte Lieblingsregion wie bei Angelika Windbüchler. Mitgebracht hat sie Erinnerungen an Spaziergänge, Persönlichkeiten – und Vögel. Vielleicht machen die ja den Betrachtern ihrer Bilder im Seniorenheim ein Identifikationsangebot: „Viele Bewohner haben womöglich eigene Erinnerungen an Vögel und kommen so zurück in diese Zeit.“

„Ich bin ein lebensfroher und humorvoller Mensch, der in allen Lebensbereichen Harmonie sucht. Meine Familie – das sind mein Mann und meine zwei Kinder – gibt mir Halt, Geborgenheit und Unterstützung“, schreibt Angelika Windbüchler über sich selbst.

Abstrakte Kunst folgt noch

Auch zu Linda Rehling gibt es eine Selbstauskunft im Foyer des Seniorenhauses. Durch die Kunst sehe sie bei den vielen Spaziergängen ihre Umwelt „mit anderen Augen“. Die abstrakten Wege bei der Umsetzung sollen dabei in diesem Jahr auch noch vorgestellt werden. Geplant ist eine Ausstellung in Herdecke – auch diese eine Gemeinschaftsausstellung mit Angelika Windbüchler.