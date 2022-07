Kriminalität In Herdecke: Einbrecher hinterlassen Beleidigungen an Wand

Herdecke. Freche Einbrecher in Herdecke: An der Wohnzimmerwand hinterließen sie einen unschönen Gruß.

Unbekannte Täter verschafften sich in der Zeit zwischen Freitag, 23 Uhr, und 13.45 Uhr am Samstag Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Bergstraße.

Durch Aufhebeln der Terrassentür gelangten sie ins Innere des Gebäudes, durchwühlten sämtliche Schränke und entwendeten schließlich zwei Fernsehgeräte. An der Wohnzimmerwand wurde zudem eine angesprühte Beleidigung hinterlassen, bevor sich die Täter in bislang unbekannte Richtung entfernten.

