Herdecke. Gerade erst hat sich im Freibad in Herdecke an der Filteranlage ein neuer Schaden gezeigt. Fördermittel könnten auch in Ende helfen.

In Herdecke: Förderhoffnung fürs Freibad und Schulanbau

Gleich zwei Mal könnten Fördermittel Probleme lösen, die die Herdecker schon länger mit sich herum schleppen: der Sanierungsstau im Freibad und die Raumnot der Hugo-Knauer-Grundschule in Ende. Beide Themen nahmen größeren Raum ein in der abschließenden Beratung des Rats für den städtischen Haushalt des kommenden Jahres.

Beim Freibad gab es eine gute Nachricht und eine schlechte. Die Gute: Der Bund hat bei einem Förderprogramm für städtische Einrichtungen wie Freibäder noch einmal kräftig drauf gelegt. Noch einmal 200 Millionen Euro sollen die Kommunen entlasten. Im vorigen Jahr wurden 1300 Projektskizzen eingereicht, knapp 200 Projekte bekamen Förderzusagen. Herdecke war nicht dabei. Das berichtete Annette Althaus von der Verwaltung und sah „vielleicht doch eine Chance, in das Programm reinzukommen.“

Mehrheit im Rat bekennt sich zu Bad

Das Geld für Freibad und Kleinschwimmhalle wird gebraucht, wie eine ganz frische (schlechte) Nachricht deutlich machte: Aktuell haben sich weitere Risse an der Filteranlage gezeigt. Bereits im Sommer gab es zwei Havarien, die sich während des laufenden Betriebes beheben ließen. Bei der „Einwinterung“, so Claudia Schulte von der städtischen Bauunterhaltung, hätten sich die weiteren Schäden an der 36 Jahre alten Anlage gezeigt. 31 Tonnen Sand müssten nun erst einmal aus den Filterkesseln heraus geholt werden. 55.000 Euro soll das kosten.

Das Geld brauchen wir dringend, um im nächsten Jahr wieder den Betrieb aufnehmen zu können“, warb die Bürgermeisterin am Ende erfolgreich für den Zusatzposten im Haushalt 2020. Viele Anträge zum Freibad der Parteien wurden zu einer kurzen Erklärung zusammengefasst: Eine breite Mehrheit im Rat sprach sich für einen Erhalt des Freibades aus und stellte 75.000 Euro für Sanierungsmaßnahmen im nächsten Jahr bereit. Nur die FDP stimmte dagegen: Sie ist für die Schließung.

Herdecke Wetter Haushaltsplan findet Mehrheit im Rat Bei 3,3 Millionen Euro liegt das geplante Defizit der Stadt Herdecke im Jahr 2020. Aufwendungen von 60,5 Mio. Euro stehen Erträge von 57,2 Mio. € gegenüber. Das hat der Rat mit den Stimmen von CDU, FDP, UWG und der Linken beschlossen. Die Grünen stimmten dagegen, die SPD enthielt sich.

Bei der Zukunft der Hugo-Knauer-Schule gingen die Meinungen wie gewohnt auseinander. Während SPD-Fraktionssprecher Jan Schaberick von einem „dringend notwendigen Anbau“ zu einer durchgängig zweizügigen Grundschule in Ende sprach, fand Andreas Disselnkötter (Grüne) die Erweiterungsplanung „komplett irrational und unverantwortlich“. Die jetzigen Anmeldezahlen ließen einen Ausbau der Hugo-Knauer-Schule nicht zu, befand auch CDU-Fraktionsschef Heinz Rohleder. Im Zusammenhang mit dem Ausbau des Offenen Ganztags aber sei das womöglich anders zu sehen. Im Jahr 2025 soll es einen Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz in den Grundschulen geben. Die Verwaltung geht davon aus, dass dafür Fördermittel fließen. So ein Beschluss des Bundeskabinetts.