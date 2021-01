Warten auf bastelfreudige Kinder: Marcella Gralka, Pascalina Tophoven und Michael Gralka vom Wuselnest in Kirchende.

In Herdecke gibt's Bastelpakete gegen den Corona-Blues

Herdecke Futter gegen die Langeweile: Das Team der offenen Kinder- und Jugendarbeit in Herdecke hat sich etwas einfallen lassen.

Da das beliebte Basteln in den Kindereinrichtungen „Wuselnest“ und „Wuseloase“ der offenen Kinder- und Jugendarbeit der Stadt Herdecke wegen Corona aktuell ausfallen muss, hat sich das Team etwas ganz Besonderes einfallen lassen: Ab Montag, 25. Januar, gibt es kleine Basteltüten zum Mitnehmen. „Da die offenen Kindereinrichtungen geschlossen bleiben und viele Kinder auf die sonst stattfindenden Angebote verzichten müssen, haben die Mitarbeiter der offenen Kinder- und Jugendarbeit eine Möglichkeit geschaffen, sich zu Hause kreativ auszuleben und die Langeweile zu vertreiben“, so Jugendamtsleiterin Daniela Leogrande.

Wöchentlich wird dabei ein anderes Kreativangebot vorbereitet. In jeder Tüte steckt eine Bastelanleitung sowie das für die Umsetzung benötigte Material. In den Umschlägen zu finden sich Kulleraugen ebenso wie Moosgummi. Nur Kleber, Schere und Stifte sollten daheim vorhanden sein.

Für einen Unkostenbeitrag von einem Euro können Kinder und Eltern ihre Tüte montags bis freitags jeweils von 16 bis 17 Uhr in den Kindereinrichtungen „Wuselnest“ (Am Berge 35) und „Wuseloase“ (Am Sonnenstein 4) abholen. Klare Sache: Die Übergabe erfolgt mit ausreichend Abstand durch die offenen Fenster der Kindertreffs.