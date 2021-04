In Krisenzeiten wie ein guter Hirte für die Anderen da sein

Es gibt gute und schlechte Hirten, weiß Pastor Kasten Malz aus Wetter. Für ihn zeigt sich das gerade in der Corona-Krise.

Christus spricht: Ich bin der gute Hirte. So beginnt der Wochenspruch für die kommende Woche, und so lautet die Überschrift des morgigen Sonntags, des Sonntags vom guten Hirten.





Diesem Sonntag ist aber auch ein Prophetenwort zugeordnet, das dem guten Hirten schlechte Hirten geradezu gegenüberstellt. Da bezeichnet nämlich der Prophet Hesekiel die Verantwortlichen in Israel als solch schlechte Hirten, indem er sagt: Wehe den Hirten in Israel, die sich selbst weiden! Wehe den Hirten in Israel, die ihre Verantwortung nicht wahrnehmen und nur ihre eigenen Interessen und Vorteile im Blick haben.





Ich denke, wenn ich dies lese, an unsere gegenwärtige Situation und an die, die jetzt Verantwortung tragen. Und ich erkenne, dass vieles nicht gut läuft und dabei sicher auch persönliche Eitelkeiten eine Rolle spielen. Den Willen, an einem Strang zu ziehen, den vermisse ich manchmal. Womit ich nicht sagen möchte, dass es keine Meinungsverschiedenheiten geben darf. Doch bei den Hirten, die sich selbst weiden, da denke ich insbesondere auch an die, die sich, anstelle Verantwortung zu tragen, in dieser Krise und an dieser Krise bereichern, Abgeordnete, die sich mit Maskendeals die Taschen gefüllt haben. Dass das Empörung und Widerstand auslöst, ist jedenfalls ein gutes Zeichen!





Wehe den Hirten in Israel, die sich selbst weiden! Diese Worte des Propheten Hesekiel, sie motivieren mich durchaus, kritisch nachzufragen. Aber diese Worte, sie sollten mich nicht dazu veranlassen, zu resignieren oder über alles zu schimpfen, was „die da oben“ so machen. Wir sollten uns vielmehr klarmachen, dass wir alle ein Stück Verantwortung tragen und aufgerufen sind, uns konstruktiv einzubringen.





Dabei ist übrigens jeder Mensch da, wo er Verantwortung hat, Hirte, übt da, wo ihm in irgendeiner Form andere anvertraut sind, Hirtenamt aus. Und jeder Mensch kann sich dabei als schlechter oder als guter Hirte erweisen.





Christus spricht: Ich bin der gute Hirte. Ja, er hat uns diese Zusage gemacht. Und er hat uns zugleich ein Beispiel dafür gegeben, was es heißt, ein guter Hirte zu sein. Ein guter Hirte kümmert sich um seine Schafe, lässt sie niemals im Stich, setzt sich für seine Schafe ein. Er denkt dabei nicht nur an einzelne, sondern an die ganze Herde und überlässt auch die Schwächsten nicht sich selbst.





Lassen Sie uns diesem Beispiel folgen und auch und gerade in Krisenzeiten füreinander da, füreinander Hirte sein.

Karsten Malz ist Pfarrer der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde in Wetter