In Wetter angeklagt: Frau hustet Polizisten aus Trotz an

Wetter. Offenbar aus Wut darüber, dass Beamte einen Freundinnenabend beendeten, hustete eine 37-Jährige die Polizisten an. Sie sagte, sie habe Corona.

Ein hoher Alkoholpegel, Wut und Trotz verleiteten eine 37-Jährige aus Schwerte im April offenbar dazu, zwei Polizeibeamte absichtlich anzuhusten und passend dazu zu behaupten, sie habe Corona. Das brachte sie nun im Amtsgericht Wetter auf die Anklagebank.

Ermahnung zu mehr Ruhe

Ein feuchtfröhlicher Abend und reichlich Bier sorgten am 9. April dafür, dass die beiden Damen, die auf dem Balkon eines Wohnhauses in Schwerte saßen, immer lauter und ausgelassener wurden. Zunächst rückte die Polizei aus und ermahnte sie nur, etwas ruhiger zu sein. Ohne Erfolg. Beim zweiten Mal forderten sie die 37-Jährige auf, die Wohnung ihrer Freundin zu verlassen. Sie erteilten ihr quasi einen Platzverweis.

In die Gesichter gehustet

Und genau das störte die Nachtschwärmerin offenbar ganz gewaltig. Zwar ging sie mit den Beamten in Richtung Haustür, doch dort drehte sie sich ganz unvermittelt zu ihnen um, beugte sich zu ihnen, hustete demonstrativ in die Gesichter und erklärte: „Ich habe Corona.“ Zwar sprachen die Polizeibeamten anschließend mit der komplett nüchternen Tochter der Frau und hörten, dass das Blödsinn sei, doch das unangenehme Gefühl, es könnte doch etwas an der Behauptung dran sein, blieb bestehen.

Angeklagte streitet alles ab

Nun befasste sich das Amtsgericht Wetter mit dem Fall. Dort dachte die 37-Jährige nicht daran, das, was letztlich ein tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte war, einzuräumen. Im Gegenteil. Sie mokierte sich darüber, dass die Beamten keine Maske getragen hätten und versicherte, dass sie gar nicht so laut gewesen seien. Überhaupt: „Ich habe mich den Beamten nicht genähert, und ich habe ihnen nicht ins Gesicht gehustet.“ Vielmehr leide sie unter chronischem Husten. „Ich huste immer. Ich huste, so oft ich atme.“

Beamte sehen pure Absicht

„Das war schon ein richtiges Anhusten“, stellte die betroffene Polizistin klar und gab zu, „erstmal schockiert“ gewesen zu sein. Sie und ihr Kollege waren überzeugt, dass es sich bei der Tat um eine Trotzreaktion handelte – und um pure Absicht. Denn, so erinnerte sich der Beamte, beim Anhusten habe sie die Angeklagte aggressiv und böse angeguckt.

Späte Reue

Zumindest eine Spur Einsicht und Reue zeigte die Angeklagte erst kurz vor der Urteilsverkündung. „Ich weiß nicht mehr genau, was draußen passiert ist. Aber ich entschuldige mich dafür. Ich verspreche, dass so etwas nie wieder vorkommt.“

„Besser spät als nie“, kommentierte Strafrichter Christoph Labenski aus Wetter diese Worte. Er hatte keine Zweifel daran, dass es sich bei dem Anhusten um Vorsatz handelte, und das erfülle zu Zeiten einer Pandemie den Tatbestand eines tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte.

Für die Frau, die zuvor noch nie negativ in Erscheinung getreten war, endete der Fall mit fünf Monaten Haft auf Bewährung und 500 Euro Geldbuße zugunsten der Polizeistiftung Nordrhein-Westfalen.