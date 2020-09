Kunstaktion In Wetter gibt es mehr Platz für Kunst am laufenden Meter

Wetter. Seit Anfang August haben 15 Wetteraner Künstler im Rahmen der Pop-Up-Galerie „2 Meter Kunst“ ihre Werke in leerstehenden sowie genutzten Ladenlokalen in der Wetteraner Innenstadt ausgestellt. Damit konnten trotz aller coronabedingten Einschränkungen Künstlerinnen und Künstler ihre unterschiedlichen Werke von Bildern über Fotografien bis hin zu Ton- und Porzellankunst einem breiten Publikum präsentieren. Diese Aktion ist auf eine große Resonanz getroffen, so dass sich nach dem Start der Aktion weitere Künstler, aber auch Ladeninhaber beim Citymanagement gemeldet haben, die sich an dem Projekt beteiligen wollten. Hierdurch konnten vier weitere Fenster gestaltet werden.

Im Schaufenster des Sanitätshaus Stoltenhoff in der Kaiserstraße präsentiert der Wetteraner Künstler Helge Duscha Aquarelle mit Motiven aus seiner Heimatstadt. Im Schaufenster der Provinzial Versicherung Heyermann in der Bahnhofstraße stellt Illustratorin Svenja Strauch ihre Arbeiten aus. Wer sich für wilde Waschbären, schrullige Schafe, lässige Lamas und alles was bunt ist begeistern kann, wird an ihren Werken viel Spaß haben.

Abbau und Aufbau

Sehr bunt geht es auch im Schaufenster von Optik Kerssen in der Bahnhofstraße zu. Hier stellt ein Herdecker Künstler bunte Graffiti-Bilder aus. Zuletzt konnte auch noch das Schaufenster des Kosmetikstudios Anabela in der Bismarckstraße durch die Wengeraner Künstlerin Ursula Saul-Ludwig mit Skulpturen und Bildern gestaltet werden. Zwar wurden inzwischen schon einige Schaufenster wieder geräumt, doch gibt es neben den vier neuen Schaufenstern auch noch weiterhin die bereits bestehenden „kleinen Galerien“, zum Beispiel in der Königstraße 55, 67 oder 80, dem WSG-Café in der Bismarckstraße sowie im Büro des Citymanagements in der Kaiserstraße 104.