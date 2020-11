Sucht In Wetter und Herdecke nehmen Aktionstage Sucht in den Fokus

Wetter/Herdecke. Das eigene Verhalten hinterfragen, besonders in Bezug auf die Nutzung von Medien. Das ist Ziel einer aktuellen Aktionswoche zum Thema Sucht.

Seit Montag finden die Aktionstage „Sucht hat immer eine Geschichte“ im Ennepe-Ruhr-Kreis statt. Thematischer Schwerpunkt ist in diesem Jahr die Mediennutzung. Ein Ziel der Aktionstage ist die Information der Bürger zu diesem Thema und die Anregung, sich mit dem eigenen Mediennutzungsverhalten auseinander zu setzen. Mit im Boot ist die AWO-Suchtberatungsstelle VIA für Wetter und Herdecke mit ihrer Mitarbeiterin Andrea Latusek, die in der Präventionsarbeit tätig ist.

Jeden Tag eine Aufgabe

Die Veranstalter veröffentlichen täglich eine Aufgabe rund um die Nutzung des Smartphones auf ihrem Facebook-Account unter https://de-de.facebook.com/ViaAwoBeratungszentrum/

Außerdem gibt es einen Schreibwettbewerb. Er trägt den Titel „Neues aus der Insta-Welt“ und richtet sich an Schüler im EN-Kreis. Sie können bis zum 30. November über ihre Erfahrungen mit sozialen Medien schreiben und einsenden. Die drei besten Geschichten werden mit einem Gutschein prämiert.

Das komplette Programm der Aktionstage findet sich hier: https://awo-en.de/sites/default/files/14/SHIEG_2020/AktionstageSHIEG_EnnepeRuhrKreis_Programm_ONLINE.pdf